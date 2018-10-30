共伴效應明起發威 吳德榮：不排除「玉兔」侵台

中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「玉兔」未來路徑向北迴轉，但70％機率的範圍擴大(紅圈)，路徑的不確定性也明顯提高。最新中央氣象局「暴風圈侵襲機率圖」(右圖)亦顯示，未來120小時，台灣及金、馬、澎湖最高大約有10至20%(綠色)被暴風圈侵襲的機率。 (圖／中央氣象局、三立準氣象·老大洩天機)

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中時電子報
中颱玉兔登陸呂宋島後，結構遭破壞，強度迅速減弱 (圖／中央氣象局)

中度颱風玉兔登陸菲律賓呂宋到，結構受到陸地破壞，強度持續減弱，在明天(31日)進入南海後迴轉，往北方移動，氣象專家吳德榮就表示，不排除台灣有被暴風圈侵襲的機率。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」中表示，玉兔颱風通過呂宋島後，在周四至周六期間，將因東北季風冷空氣、環境垂直風切增大等因素，強度會大幅減弱。而中央氣象局的「暴風圈侵襲機率圖」顯示，未來120小時，台灣及金門、馬祖、澎湖最高大約有10至20%被(綠色)暴風圈侵襲的機率，也就是說，暴風圈侵台的機率取決於玉兔減弱的速度；吳德榮說，目前「暴風圈侵襲機率圖」顯示的機率雖然很低，但有「不確定性」，應持續觀察新資料的調整。

吳德榮提醒，明起至周五，玉兔進入南海後，外圍環流將與東北季風產生「共伴效應」，北部及東半部會有明顯降雨，並轉為溼涼的天氣；而背風面的中南部所受的影響雖然沒那麼大，但雲量增多也有局部雨的機率。

吳德榮表示，「共伴效應」的降雨強度與「玉兔」的位置、強度有關，且由中、小尺度的舉升過程所決定，期間將不斷變化，提醒民眾隨時注意氣象局所發布的特報。到周末後，水氣逐漸減少、天氣好轉；不過北部、東北部仍有局部短暫雨，山區午後亦有局部雨的機率。

玉兔迴轉後氣象局是否有可能發布海警？氣象局秘書室簡任技正伍婉華對此表示玉兔颱風強度快速減弱，很可能在周五就會減弱為熱帶性低氣壓，因此發布機率不高，但北部、東部地區依舊要防範豪大雨。

(中時電子報)

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