力駁邱議瑩 他神譯這2字：好韓國瑜能不投嗎？

民進黨立委邱議瑩質疑國民黨高雄市長參選人韓國瑜「投資高雄給一萬個工作機會就陪睡」的說法，韓國瑜（圖）昨對此表示，她形容的內容與狀態，並不是自己原來的本意。（圖/中央社）

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中時電子報

民進黨立委邱議瑩故意抹黃國民黨高雄市長候選人韓國瑜，遭網友圍剿後，邱昨召開記者會說明，但堅不道歉。對此，名嘴謝寒冰說，「以邱議瑩的智商，我真的不想跟她計較太多，倒是忽然想到，前瞻8800億8年才號稱增加5萬工作機會，韓國瑜只要以身相許5個晚上就可以達成了，好韓國瑜，不投嗎?」網友說將考慮要搬去高雄了。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前一場招商活動中說，「若有人到高雄投資，創造10個工作機會就可獲得他的握手、100個可抱一下，1000個可以臉頰親一下…一萬個就以身相許，晚上跟你睡覺，不要誤會這是指晚上陪你泡茶聊天」。

韓國瑜的幽默，竟被民進黨立委邱議瑩亂抹黃。邱在一個Line群組上說，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」消息一出，立刻遭網友圍剿，邱議瑩昨召開記者會說明，但堅不道歉。

名嘴謝寒冰在臉書上做了以上表示。他說，「以邱議瑩的智商，我真的不想跟她計較太多，倒是忽然想到，前瞻8800億8年才號稱增加5萬工作機會，韓國瑜只要以身相許5個晚上就可以達成了，好韓國瑜，不投嗎?」。

網友紛留言，「這個女(邱議瑩)的斷章取義，韓國瑜應該要去法院按鈴提告」、「邱議瑩自已意識齷齪骯髒陷人於罪，且要心胸坦蕩的人來說明，這是什麼邏輯？」、「今天又發生殺人案了，請邱議瑩去法務部踹個門好嗎？叫法務部部長管管治安比較實際，不要正事不會做，只會出張嘴」。

還有網友說，「 怎麼可以不計較咧」、「幽默感顯然不是人人有」、「只想拜託老瑜放條生路給台北，不要把人都帶走，不然....不然我就搬去高雄」。

(中時電子報)

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