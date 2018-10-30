高雄》邱議瑩臉書被灌爆5萬留言小編狂刪 網友力拚10萬

2018年10月30日 10:12 中時電子報 邱文秀

網友留言「真的狂刪留言啊，我這裏在5.2跟5.3萬不停變動」。(邱議瑩臉書)

民進黨立委邱議瑩在LINE群抹黑高雄市長參選人韓國瑜，並於昨日開記者會說「老婆陪睡說」沒錯，該譴責的是韓國瑜，難道因為她是邱議瑩大家就羞辱她，因為是女性就該死被這樣攻擊嗎?廣大網友看完記者會被激怒，湧入邱議瑩臉書留言，一度最高破5萬3千則，小編狂刪目前只剩4萬3千則，網友仍持續灌留言，並說「看是小編封鎖的快還是我們先建十萬樓比較快」。

民進黨立委邱議瑩昨天在陳其邁競選總部開記者會，說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎?

廣大網友們看完記者會後火冒三丈，紛紛湧入邱議瑩粉絲頁留言罵人，幾乎找不到半則支持者留言，政黑版有網友說「昨天留言數最高5.3萬(中間有沒有刪不曉得)，今天被刪到4.2萬...假設一則算一秒10000/60/60=2.8小時，全部要刪完的話，小編整天的工作就在那刪留言就飽了..但他其實只要整篇刪掉重PO不就好了...有沒有小編其實還滿笨的八卦?」

在邱議瑩粉絲頁最新發文底下網友們留言「看是小編封鎖的快還是我們先建十萬樓比較快」、「 邱議瑩人生巔峰的一刻」、「現在5萬多則留言 要從裡面挑一則正面回應的都找不到耶 不簡單」、「終於看到實際例子「躺著也中槍」人家其邁是要躺著選妳好端端朝其邁身上開槍幹什麼啦！」

「小編，加油，加油，加油，手酸要休息喔」、「議瑩救其邁」、「大陸人來湊湊熱鬧，支持民進黨，搞亂臺灣，拖垮經濟，臺灣獨立，加速統一！」、「該不會開妓者會說來留言都是五毛」、「五毛和你們的立場是一樣的」、「哇靠 刪我留言耶，做錯還硬凹 如果這不是不要臉，那什麼才叫不要臉？」、「真的狂刪留言啊，我這裏在5.2跟5.3萬不停變動」。

(中時電子報)