專門生產汽車安全設備 兩岸新媒今走訪均勝集團

全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。（圖／李國彥攝）

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中時電子報
李國彦
全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。（圖／李國彥攝）
集團旗下的均勝電子（600699.SH）是一家全球汽車零部件百強企業，主要致力於汽車安全系統、智能駕駛系統、新能源汽車動力管理系統和高端汽車功能件的研發和制造。（圖／李國彥攝）

海峽兩岸網絡新媒體大陸行記者群今天走訪主要生產汽車安全設備、總部位於寧波的跨國企業均勝集團。

均勝創建於2004年，是一家從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。

集團總部位於中國寧波，目前在全球30多個國家擁有超過100家研發、生產和銷售基地，現有員工超過60000人。

集團旗下的均勝電子（600699.SH）是一家全球汽車零部件百強企業，主要致力於汽車安全系統、智能駕駛系統、新能源汽車動力管理系統和高端汽車功能件的研發和制造。

目前，均勝已成為寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、本田和豐田等汽車制造商的長期戰略合作夥伴，並屢獲保時捷、戴姆勒、大眾、通用等優秀供應商業獎、創新獎等。

均勝集團旗下寧波均普工業自動化公司是全球智能制造領域的行業領導者，業務涵蓋汽車零部件、電子、醫療、消費品以及綠色能源等領域，主要客戶包括天合、博世、大陸、寶潔等世界500強企業，覆蓋歐洲、美洲以及亞洲地區。

2011年至今，均勝先後收購了老牌汽車電子公司德國Preh、德國機器人公司IMA、德國Quin、美國KSS、智能車聯領域的德國TS、奧地利先進工業自動化公司M&R和日本高田的優質資產。

通過企業創新升級和多次實施海外並購，均勝實現了技術轉型升級、產業國際化和資本平台突破三大飛躍，增強了各個業務領域的競爭力。

均勝集團的戰略目標是成為全球汽車生產商可信賴的合作夥伴，在細分市場上推動駕駛行為的變革，成為汽車安全、智能和環保的創新者與領導者：同時成為工業自動化及機器人系統集成領域的頂級供應商。

(中時電子報)

全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。（圖／李國彥攝）
全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。（圖／李國彥攝）
全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。（圖／李國彥攝）
全球總部位於寧波的均勝集團，是一家專門從事汽車安全產品、汽車電子、新能源汽車技術、工業自動化及機器人等產業的跨國企業。全世界十個車載安全氣囊中有三個是均勝的產品。（圖／李國彥攝）
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