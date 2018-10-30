解決台鐵人力不足問題 賴揆奇招叫老司機回來開

在立法院30日前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案質詢中，針對立委質疑如何解決台鐵人力不足問題，行政院長賴清德（左）與交通部長吳宏謀（右）上台答詢，賴清德建議交通部可以用剛退休的駕駛，在人力還沒聘足前，來擔任普悠瑪、太魯閣號雙駕駛的其中1個工作，可以是個1年或2年的專案。（姚志平攝）

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行政院長賴清德今天到立法院備詢，國民黨立委李彥秀質詢現在為了台鐵安全推動雙駕駛，但是人力要從哪裡來？行政院長賴清德當場建議交通部可以用剛退休的駕駛，在人力還沒聘足前，來擔任普悠瑪、太魯閣號雙駕駛的其中一個工作，可以是個一年或兩年的專案。

李彥秀質疑，現在要推動雙駕駛制度大家當然贊成，不過人力不足將是嚴重問題，班表要如何排？台鐵應該要解決的還有根本留不住人的問題，光是排班就有很大問題，「過勞的雙駕駛，國人可以接受嗎？」

賴清德則提出一個建議，在人力聘足之前，來擔任普悠瑪、太魯閣號雙駕駛的其中一個工作，可以是個一年或兩年的專案。他強調，人力不足有很多方式可以來做，中長期來說，各項人力需求當然要制度性面對，未來的體檢是台鐵必須要做的。

交通部長吳宏謀表示，還是要遵守《勞基法》。有些熱心的，剛退休的這些駕駛員，現在正在希望他們回來，協助他們回來幫台鐵度過人力比較缺的難關。

賴清德在答詢綠委陳亭妃時表示，安全是最重要的核心價值，如果調查小組、專家學者建議要普悠瑪、太魯閣號要雙駕駛確保安全，必然要想盡辦法解決要求，不宜以過去台鐵人力不足，在執行安全最高原則時，又來批評雙駕駛政策，這是不宜的，優先順序應該要抓清楚。

(中時 )

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