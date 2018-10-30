高雄》計程車司機一席話 孫大千驚：民進黨不是被韓國瑜打敗的

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,林宏聰攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜主打經濟牌、北漂議題，打動許多人，日前在鳳山舉行造勢晚會，當天現場擠進5萬人，選情看漲。對此，前國民黨立委孫大千提及一位高雄的計程車司機告訴他的一句話，並表示民進黨不是被韓國瑜打敗的，「民進黨是被高雄市民打敗的，或者說，民進黨是被民進黨自己打敗的」。

韓國瑜提出許多政見包括蓋賭場、摩天輪等都引發爭議。民進黨前立委林濁水昨稱韓國瑜是連勝文2.0，提出充滿無知的內容，他說這荒唐主張卻打得民進黨搖搖欲墜。

對此，孫大千在臉書指出，如果韓國瑜真的是林濁水口中的「連勝文2.0」，靠著「提出充滿無知的內容」，卻可以打得民進黨搖搖欲墜。那在過去30年中，民進黨出身於高雄的政治人物，都應該去吞曲棍球自殺。

他說看看現在高雄市如此蕭條落寞的街景、市區一家又一家招租或出售的店面、街頭入夜後稀稀落落的人潮、20年來始終維持不變的低薪。孫大千說民進黨的政治人物真的對得起一次又一次的把選票投給他們的高雄市民嗎？並問民進黨給了他們一個什麼樣的人生？有什麼資格在這裡指三道四？「你們真的對不起高雄市！」

孫大千提及前幾天一位高雄的計程車司機告訴他的話，「再怎麼荒唐可笑的點子，都比民進黨的長期擺爛有誠意」。孫說韓國瑜旋風其實就是高雄市民對於民進黨長期執政無能的一個反撲。孫說嚴格地說起來，韓國瑜代表了每一位憤怒的高雄市民。每一位希望高雄能夠富起來的高雄市民，每一位希望北漂子弟可以回鄉工作的高雄市民，都是韓國瑜。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

六都恐只能拿下桃園？他點出民進黨在台中、高雄隱憂
解決台鐵人力不足問題 賴揆奇招… 又是台南幫！徐世榮批賴清德：用…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。