高雄》計程車司機一席話 孫大千驚：民進黨不是被韓國瑜打敗的

2018年10月30日 10:37 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜主打經濟牌、北漂議題，打動許多人，日前在鳳山舉行造勢晚會，當天現場擠進5萬人，選情看漲。對此，前國民黨立委孫大千提及一位高雄的計程車司機告訴他的一句話，並表示民進黨不是被韓國瑜打敗的，「民進黨是被高雄市民打敗的，或者說，民進黨是被民進黨自己打敗的」。

韓國瑜提出許多政見包括蓋賭場、摩天輪等都引發爭議。民進黨前立委林濁水昨稱韓國瑜是連勝文2.0，提出充滿無知的內容，他說這荒唐主張卻打得民進黨搖搖欲墜。

對此，孫大千在臉書指出，如果韓國瑜真的是林濁水口中的「連勝文2.0」，靠著「提出充滿無知的內容」，卻可以打得民進黨搖搖欲墜。那在過去30年中，民進黨出身於高雄的政治人物，都應該去吞曲棍球自殺。

他說看看現在高雄市如此蕭條落寞的街景、市區一家又一家招租或出售的店面、街頭入夜後稀稀落落的人潮、20年來始終維持不變的低薪。孫大千說民進黨的政治人物真的對得起一次又一次的把選票投給他們的高雄市民嗎？並問民進黨給了他們一個什麼樣的人生？有什麼資格在這裡指三道四？「你們真的對不起高雄市！」

孫大千提及前幾天一位高雄的計程車司機告訴他的話，「再怎麼荒唐可笑的點子，都比民進黨的長期擺爛有誠意」。孫說韓國瑜旋風其實就是高雄市民對於民進黨長期執政無能的一個反撲。孫說嚴格地說起來，韓國瑜代表了每一位憤怒的高雄市民。每一位希望高雄能夠富起來的高雄市民，每一位希望北漂子弟可以回鄉工作的高雄市民，都是韓國瑜。

(中時電子報)