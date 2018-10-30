參觀北京總部小米體驗店 「只展示 不販售」是特色

大陸海峽之聲廣播電臺臺長冉繼業為小米授旗，感謝其對本次参访活動的大力支持。(李國彥攝)

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中時電子報
李國彥/綜合報導
海峽兩岸網路新媒體大陸行百余名記者，10月20日參觀位於北京總部的小米體驗店。「只展示，不販售」是這家體驗店的特色。(李國彥攝)
小米集團認為，數字化、三網融合、物聯網、大數據、雲計算等技術讓家電變得越來越“聰明”，越來越便捷。(李國彥攝)
小米堅信“永遠相信美好的事情即將發生”。(李國彥攝)
海峽兩岸網路新媒體大陸行百余名記者，10月20日參觀位於北京總部的小米體驗店。「只展示，不販售」是這家體驗店的特色。(李國彥攝)
小米的目標是做感動人心、價格厚道的產品，讓消费者拎著籃子逛電子產品零售店，小米做到了。(李國彥攝)

海峽兩岸網路新媒體大陸行百餘名記者，10月20日參觀位於北京總部的小米體驗店。「只展示，不販售」是這家體驗店的特色，小米全國門店的擺設與產品體驗都是參考此體驗示範店。

小米集團品牌市場部公關總監 尹磊 表示，數字化、三網融合、物聯網、大數據、雲計算等技術讓家電變得越來越“聰明”，越來越便捷，其中尤以堅信“永遠相信美好的事情即將發生”的小米科技最為代表。

尹磊引述小米董事長雷軍的話說，做感動人心、價格厚道的產品，在消費者近距離體驗小米之家中的科技產品時，確實能帶給他們充滿欣喜的購物體驗，拎著籃子逛電子產品零售店，小米做到了。

尹磊表示，自改革開放到現在，回看大陸民眾生活中曾經出現過的那些不可或缺的家用電器，一件件，一代代，都是生活改變、時代變遷、改革開放取得卓越成就的見證者。回望這四十年家電的不斷更迭，體現了改革開放給中國人民生活帶來的巨變，與老家電重逢可以觸摸到時光的痕跡，與智慧家電對話可以感受現代科技帶給我們的震撼。

至2017年3月，小米手環在臺灣的銷量已突破130萬個，位列同類產品第一！如今在臺灣，小米很多智慧產品都是低調的第一名，更有不少「米粉」成為小米產品的忠實用戶。尹磊表示，作為同樣從新媒體起家的企業，小米未來希望以更貼近需求的姿態進入兩岸民眾生活，引領兩岸年輕人的生活潮流。

(中時電子報)

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