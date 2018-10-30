高雄》綠委稱韓國瑜讓他覺得很噁心　網譏：感謝十常侍繼續敗票

韓國瑜鳳山造勢場空拍圖。(韓國瑜競選團隊提供）

友善列印
中時電子報
/整理報導
民進黨立委趙天麟。(圖片取自Youutbe)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在鳳山舉行造勢晚會，當地民眾熱情支持，晚會開始前就吸引5萬民眾擠爆會場，「韓」流魅力超驚人！但民進黨立委趙天麟卻不這樣看，他認為韓國瑜有動員就說呀，他們都找到Line的東西，但為什麼不說？因為南部人老實呀！更爆氣補一句韓國瑜讓他覺得很噁心，網友譏諷「十常侍真的一個比一個狠耶」、「感謝十常侍繼續敗票」！

趙天麟於政論節目《前進新台灣》上表示，韓國瑜那天的動員，所耗費的多大你知道嗎？因為畢竟有相當多農會的朋友，有25個農會，有20個支持陳其邁的，所以他們每一個人都看不下去，韓國瑜他們在燕巢，在哪裡就動員，說來便當一個多少元，幾點在哪個農班面前集合，所有Line的東西，他們都找到了，他們為什麼不說，他們就是南部人的老實。

趙天麟更表示，講難聽一點，韓國瑜就是以一個天龍國的那種角度，在欺負人在糟蹋人，什麼都亂講，說到他自己都受不了，有動員就說有動員，就說有多台車，就是有本事動員，你這樣說，他也覺得也不錯，他們也有壓力，大家一起來拚，沒有，就說沒有動員，很少，那你剛剛節目上，看到那一群老伯伯，反年改，你就說，好，我們反年改，就是要衝著民進黨來，你就講，不要說都不敢面對，真的有這種事情，

趙天麟更強調，韓國瑜在那邊說要打一個不抹黑，更說自己沒有後援會，但韓在各地參加後援會的成立，是什麼東西，他就覺得韓國瑜這個，「讓他覺得很噁心」。

對於趙天麟的言論，批踢踢網友譏諷，「跟打柯一模一樣，有證據都不拿出來那種」、「照你們DPP的狼性，有證據早就拿出來放狗咬了」、「拿不出證據硬抹不存在的便當，跟當初打柯活摘器官一個樣」、「趙也崩了嗎，本來對他印象一直都不錯的」。

還有網友諷刺，「十常侍真的一個比一個狠耶」、「這些人補刀一個比一個兇殘是怎麼了」、「十常恃要變十本刀了嗎？只是專捅自己人」、「感謝十常侍幫韓總助選」、「真不虧是列位十常侍之一」、「敵人就在本能寺」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

高雄》邱議瑩臉書被灌爆5萬留言…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。