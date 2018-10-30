高雄》綠委稱韓國瑜讓他覺得很噁心　網譏：感謝十常侍繼續敗票

2018年10月30日 10:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨立委趙天麟。(圖片取自Youutbe)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在鳳山舉行造勢晚會，當地民眾熱情支持，晚會開始前就吸引5萬民眾擠爆會場，「韓」流魅力超驚人！但民進黨立委趙天麟卻不這樣看，他認為韓國瑜有動員就說呀，他們都找到Line的東西，但為什麼不說？因為南部人老實呀！更爆氣補一句韓國瑜讓他覺得很噁心，網友譏諷「十常侍真的一個比一個狠耶」、「感謝十常侍繼續敗票」！

趙天麟於政論節目《前進新台灣》上表示，韓國瑜那天的動員，所耗費的多大你知道嗎？因為畢竟有相當多農會的朋友，有25個農會，有20個支持陳其邁的，所以他們每一個人都看不下去，韓國瑜他們在燕巢，在哪裡就動員，說來便當一個多少元，幾點在哪個農班面前集合，所有Line的東西，他們都找到了，他們為什麼不說，他們就是南部人的老實。

趙天麟更表示，講難聽一點，韓國瑜就是以一個天龍國的那種角度，在欺負人在糟蹋人，什麼都亂講，說到他自己都受不了，有動員就說有動員，就說有多台車，就是有本事動員，你這樣說，他也覺得也不錯，他們也有壓力，大家一起來拚，沒有，就說沒有動員，很少，那你剛剛節目上，看到那一群老伯伯，反年改，你就說，好，我們反年改，就是要衝著民進黨來，你就講，不要說都不敢面對，真的有這種事情，

趙天麟更強調，韓國瑜在那邊說要打一個不抹黑，更說自己沒有後援會，但韓在各地參加後援會的成立，是什麼東西，他就覺得韓國瑜這個，「讓他覺得很噁心」。

對於趙天麟的言論，批踢踢網友譏諷，「跟打柯一模一樣，有證據都不拿出來那種」、「照你們DPP的狼性，有證據早就拿出來放狗咬了」、「拿不出證據硬抹不存在的便當，跟當初打柯活摘器官一個樣」、「趙也崩了嗎，本來對他印象一直都不錯的」。

還有網友諷刺，「十常侍真的一個比一個狠耶」、「這些人補刀一個比一個兇殘是怎麼了」、「十常恃要變十本刀了嗎？只是專捅自己人」、「感謝十常侍幫韓總助選」、「真不虧是列位十常侍之一」、「敵人就在本能寺」。

(中時電子報)