新竹》李鴻源與徐欣瑩對談 工程師提供意見不分顏色

2018年10月30日 11:06 中時 莊旻靜

前內政部長李鴻源30日前往民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩的競選總部，雙方針對城市規畫對談，李鴻源說，他雖是國民黨籍，不過醫生救人不分背景，工程師提供意見也「不分顏色」，李鴻源說他曾繪製一份防災地圖，未來也將交給徐縣長。

前新竹縣長陳進興主持此場對談，李鴻源開場時提到，他雖是國民黨籍，不過他認為，醫生救人不分背景，工程師提供意見也不分黨派。李鴻源也舉自己在台北縣（現新北市）整治中港大排的經驗，過程公開上網，讓公民參與，也充分揭露。

李鴻源說，很多事情都可以做，不過縣市首長是否有找對醫生、開對藥方，又按部就班的往前走？如果要做，很多事情「8年都做不完」。李鴻源也以前台北市長黃大洲為例，大安森林公園、台北市捷運都是在黃大洲任內開始動工，現在18年過去，台北市民才在懷念他，李鴻源說，如果民主還是這樣，只炒短線、討好民眾，就沒有人要做事。

「拿你的錢討好你們最簡單不過！」李鴻源說，民眾都把縣市首長寵壞，每年都放煙火給你們看。李鴻源說，30日到徐欣瑩競選總部，「不敢說背書」，但如果徐欣瑩未來上任，他就有義務監督她，會在徐欣瑩上任後第一周就到縣府，也能幫徐欣瑩找到好顧問，提供專業建議。

李鴻源也建議，新竹縣的條件很好，新竹科學園區聚集了一群全台最聰明的年輕人，而地理條件也佳，土地成本相對便宜，現今又有台大醫院將來，如果把新埔關西打造成最適合退休養生之處，也能聚集許多人來此退休養老，結合醫院「產業就起來了」。

(中時 )