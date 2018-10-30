新北》侯友宜掃街 籲民眾風雨無阻一定要出來投票

2018年10月30日 11:11 中時 陳俊雄

選前倒數25天，國民黨新北市長候選人侯友宜30日一早重啟「百街萬攤跑起來」掃街模式，呼籲支持民眾不僅要催票、拉票，選舉日當天更要風雨無阻站出來投票。對於選舉辯論問題，侯友宜表示他從來都不拒絕辯論，也絕對不會去逃避，但對手不說清楚態度，站在台上如果只剩下謾罵攻擊，這樣的辯論有意義嗎？

選舉進入倒數時刻，侯友宜今日上午9時半在新北市議員林金結、黃永昌及市議員候選人江怡臻陪同下，前往土成學府市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎並贈送菜頭等吉祥物。

對於目前民調領先一事，侯友宜表示，民調高低都是參考，他呼籲選民不要管高跟低，都要幫侯友宜催票、拉票，風雨無阻站出來投票，票投下去才是支持侯友宜。

他強調，上屆朱立倫在民調贏了20幾趴，結果投出來只贏不到1趴，在票投出來之前，處處充滿危機感，「這是上次給我們的一個教訓，也拜託選民幫他拉票催票，勇敢站出來支持侯友宜，才是最重要的行動力」。

對於市府延長護牙祭遭抨擊行政不中立，侯友宜說，顧真的牙齒比給假的牙齒重要，這個方向是對的，對的方向就應該要堅持做下去，如果沒辦法顧好，新北市政府針對中低收入戶也有換假牙服務，但大方向還是先顧好真牙。

針對奧步抹黑將在選戰末期出現，侯友宜說，他面對選舉奧步就只有一招，就是以單純正向的力量向前行，「只要有正氣的力向、用正步向前行，坦蕩蕩去面對，奇奇怪怪的步數就會離我們遠去，也不擔心從警資料會被對手拿來炒作攻擊」。

侯友宜表示，他從來不拒絕辯論，該辯論的時候絕對不會去逃避，該做哪些事永遠不會閃躲，直接去面對。但老縣長應該要再辯論前把對於會傷害民眾身體健康、破壞生態的態度問題說清楚，否則不表明自己態度、辯論時就只有在台上謾罵攻擊，這樣有意義嗎？

朱立倫在臉書表示，選舉不該凌駕環保價值，卻反遭質疑行政不中立，對此侯友宜說，近幾年新北市推動的垃圾減量、資源回收及減塑運動等環保想法及做法，垃圾減量非常多，也贏得很多環保團體的贊同，這也將是他未來會努力的方向。

(中時 )