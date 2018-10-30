新北工務局專案報告 展現新北市8年改變

2018年10月30日 11:13 中時 葉德正

新北市長朱立倫即將卸任，新北市工務局30日在市政會議提出新北市8年建設成績單，除了拿下全國23座公共工程金質獎、65座國家卓越建設獎，將新北改頭換面，8年來更總計改善騎樓整平、人行道淨寬、瓶頸巷弄打通等約250公里。

新北市工務局長朱惕之表示，從每天日出到日落，說明工務局為這個城市建設進步所做的努力，市府會根據29個轄區特性，從「影響通行」、「寬度不足」、「規格不一」等問題逐一根治，翻轉都會景觀與市容。

市府在2011年起推動騎樓整平、人行道、瓶頸巷弄等3項改善計畫以來，已完成133.4公里騎樓順平、改善424條人行道、打通76件4.2公里長的道路瓶頸，讓市民享有舒適的通行品質，達到「里里相通、路路相連」的目標。

朱惕之說，新北市政府在8年內迅速完成13座運動中心，目前還有3座正在施工，讓新北市成為全國首屈一指的運動城市，工務局也首創全國先例，由違章拆除大隊推動「點亮－新北美樂地」專案計畫，和財政部國有財產署及市府財政局、城鄉局、新工處等單位共同合作，收回遭民眾搭蓋違建牟利之公有地71處，新增公園綠地484處，不但解決公有地被佔用問題，也讓全民享有高達472公頃的公園綠地。

同時，新北市的違建拆除數量及效率也高居六都之冠，連續2年贏得內政部督導考核全國優等肯定。

朱惕之說，工務局肩負為市府各單位代辦公共工程的使命，除興建運動中心之外，已完成包括圖書館、醫院、綜合行政大樓、停車場、活動中心等大小工程近百件，8年來榮獲123座獎項、2項國際獎項，不但提昇新北市的能見度都會生活，更促進地方繁榮發展。

新北市也以淡水河、大漢溪、新店溪、基隆河，以及大屯山水系為基礎，全市橋梁通盤規劃，8年來完成達30座橋梁興建及改建，塑造43座光雕橋，串聯河濱自行車道，讓成為往返兩岸的重要通道。

朱惕之說，當夜幕低垂時，上班上學的遊子返回溫暖的家，但為了維持道路品質及交通順暢，無法在白天封閉車水馬龍的道路，工程人員只好在夜間施工鋪路降低交通衝擊，犧牲睡眠無私奉獻，為民眾提供一條安全回家的道路把關。

朱惕之強調，朱立倫市長就任8年以來，無論是道路、橋梁、建築工程等基礎建設，均以有限的預算盡力為市民服務，希望民眾從一早出門直到夜晚，都可以感受到新北市政府為市民提供的友善服務，讓民眾一路平安回到家。

(中時 )