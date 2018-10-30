前市議員謝明達逆轉涉貪判無罪 檢察總長提非常上訴

2018年10月30日 11:04 中時 林偉信

前台北市議員謝明達被控在20年前收賄，歷審判有罪、最高法院逆轉改判無罪定讞。謝被押79天，他要求補償39萬多元，最高法院開庭審理，他在法庭上感嘆「清白已還、歲月難追」，法官表示檢察總長已提非常上訴，須等判決結果出爐再對刑事補償做成裁判。

謝明達在法庭上說，名譽是他的第二生命，被控貪汙對他情何以勘，感謝最高法院還他清白，但逝去的歲月難追，他聲請刑事補償是為了要證明自己的清白，至於金額請法官依法審酌。

法官訊問他目前經濟狀況如何，謝說他被行政院派任中衛發展中心董事長，月領17萬元，但由於在嘉義老家與妻子認養3隻流浪狗跟17隻流浪貓，每月所剩也不多。

檢方指控，捷運南港線環境工程承包商陳國華，1998年透過助理認識時任議員的謝明達，陳請託安排友人劉金池擔任捷運局東工處水環二所主任，但當時該職務並無出缺或異動，謝利用議員身分以質詢及調取資料名義，不斷向捷運局施壓。

捷運局被迫要求水環所主任以身體不適為由調職，然後圈選劉金池接任職務，謝如願喬妥人事案後，就指示助理不再索取質詢資料，謝因此獲陳國華的220萬賄款。後謝遭收押79天，起訴後獲交保。

一審到高院更三審共15名法官都判他有罪，還曾經重判10年2月，但最高法院未經公開審理、辯論，以沒有對價關係為由，自為判決，逆轉改判謝無罪定讞。

(中時 )