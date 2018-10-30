高雄》邱議瑩臉書幹譙數超越讚數 宅神笑：睡了一覺後

2018年10月30日 11:12 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導、 蔡孟哲 / 綜合報導、

民進黨立委邱議瑩。（本報系資料照/陳信翰攝）

邱議瑩臉書最新貼文留言數已超越她的粉絲頁按讚人數。(圖/翻攝自登真-邱議瑩 臉書粉絲頁)

民進黨立委邱議瑩因「老婆陪睡說」槓上國民黨高雄市長候選人韓國瑜，昨(29)日開記者會仍堅持自己沒錯，認為該譴責的是韓國瑜。不料邱議瑩臉書粉絲頁24日的最新貼文被大批網友留言灌爆，宅神朱學恒今(30)日在臉書發文酸邱議瑩「恭喜恭喜，睡了一覺之後這篇留言數已經快要超越她粉絲頁的按讚數」。

邱議瑩24日在臉書粉絲頁發文「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路規劃說明會」，結果在邱議瑩昨日的記者會後，貼文留言數瞬間暴增，一度高達5萬多則，目前只剩4萬多則，遭網友嗆聲「看是小編封鎖的快，還是我們先建十萬樓比較快」。雖然小編狂刪留言，不過截至30日上午11點，網友幹譙的留言數仍有4萬5千則，已超越邱議瑩粉絲頁的按讚數4萬0531人。

宅神朱學恒則忍不住在臉書發文「恭喜恭喜，睡了一覺之後這篇留言數已經快要超越她粉絲頁的按讚數，我本人非常感謝議瑩為了捍衛我的雞排的犧牲與付出，我們懷念她~」。還有網友留言，「如果韓真的當選了，建議他在發表勝選感言時感謝三個人，第一個就是發掘他才能的世堅，如果沒有那段精彩的議會互動，我們不會知道有韓國這個人；第二個當然就是我們的石內卜意淫，能夠將話扭曲成這樣，這屆的最佳助選員當之無愧；最後要感謝的就是朱大了」。

(中時電子報)