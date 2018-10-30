MLB》運動家雖敗猶榮 長約綁住「魔球總管」

運動家總教練馬文(左起)、執行副總比利比恩、總管佛斯特。（美聯社）

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中時電子報

運動家今年開季是全美聯最低薪的球團，最後他們居然摘下97勝，比國聯的冠軍球隊都還多。運動家老闆決定開出長約綁住他的重要功臣，也就是「魔球總管」比利比恩(Billy Beane)、球團總管佛斯特(David Forst)、總教練馬文(Bob Melvin)。

比恩其實不當總管很久了，他已升任執行副總，也持有球隊股份，總管由佛斯特接任。兩人的操盤技藝十分高超，加上馬文用兵有術，連續3年墊底之後，今年季中一度落後水手11場勝差，最後居然一路奏凱闖進美聯外卡戰，下半季勝率甚至直追紅襪。

運動家還養出了一位猛將戴維斯(Khris Davis)，他在釀酒人3年累積60轟162打點，結果到了運動家3年暴漲為133轟335打點，連續3年破40轟100打點，並且還是今年的全壘打王。不論戴維斯兩年後是否留隊，運動家都可說是撈了一筆。

比恩說：「我們還有很多不足的地方，也面臨許多挑戰，但我們擁有穩定與忠誠，我們喜歡一起在這裡工作。」

這3人之中，比恩與佛斯特都是效力球團20年的老夥伴，後來的總教練馬文也執教了8年，逐漸形成鐵三角的關係。馬文的新約持續到2021年，佛斯特至少到2023年，比恩的合約估計更長，他很可能一輩子都不會轉投他隊。

(中時電子報)

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