台中》拚連任！林佳龍掃街拜票 攤商送菜頭祝高票當選

民進黨台中市長候選人林佳龍（右）至太平第一公有市場掃街拜票，熱情攤商送上菜頭、蒜、包子、肉粽等，祝福高票當選。（張妍溱翻攝）

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民進黨台中市長候選人林佳龍30日上午至太平第一公有市場進行掃街拜票，受到攤商歡迎。林佳龍除了向攤商表示感謝，支持市府推動食物銀行政策，幫助弱勢，熱情攤商送上菜頭、蒜、包子、肉粽等，祝福高票當選，高喊：「林佳龍連任，延續大台中建設！」

林佳龍指出，市府這幾年花很多資源在協助傳統市場，讓市場衛生、安全，提升顧客來訪，感謝公有市場的攤商每天善用市場賣不完的生鮮、熟食等食材捐贈食物銀行，提供社區關懷協助烹調成熱騰騰的菜餚，供應獨居老人或弱勢族群，對當地弱勢戶送暖，攤商不僅拚經濟也做功德。

「選戰倒數，集中市場拜票，全力衝刺！」林佳龍說，堅持走訪市場角落，畢竟「眾人認識和尚，和尚不一定認識眾人，可能市民知道你是誰，大家都會期待交會」，哪怕僅眼神交流，他也希望能把握互動時刻，不讓人感覺是來造勢，有的攤商朋友可能會不好意思握手，但他一定主動握手問候。

林佳龍表示，太平第一公有市場樓內的長青學苑，市府協助裝設冷氣，更新設備，落實共學、共餐，打造台中社會共好；他希望大家繼續支持市府政策，現在選舉期間最後衝刺，透過市場傳播是最有效的方法。

林佳龍提到，擔心競選文宣品可能造成負擔及垃圾，這次採「菜瓜布文宣」，上面介紹「認真市長、進步台中」，菜瓜布很實用，是家庭主婦的最愛，希望達到環保、有溫度的行銷效果。

(中時 )

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