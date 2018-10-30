竹東少女姦殺焚屍案 主謀死刑被撤銷 有機會逃死？

竹東少女虐殺案，最高法院撤銷主謀死刑。(中時資料照)

友善列印
中時

新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，3年前性侵凌虐邱姓少女，還殘忍焚屍滅跡，高院更一審痛斥首謀林春雄罪行重大，為表彰社會正義將他判處死刑。但最高法院認為少女遭重擊後有無存活機會?送醫急救有無獲救免死?有證據須再調查，撤銷發回更審。

最高法院撤銷理由共有5點，包括原審認定黃女強制性交部分無罪，但她當時在場也對其他人性侵少女沒有意見，何以認定沒有犯意聯絡，此外原審認定林春雄等人喝完保力達B一瓶後，並未達辨識力降低狀況，但理由為何沒說明。

林男與黃女、同事陳哲儒、何文軒及工作場所認識的友人古志強等5人，知悉邱姓少女為心智缺陷之人，林男因得知少女曾罵黃女三字經及髒話等，他因而心生不滿，2015年5月17日晚間率眾到網咖店將少女押走。

林男等人將邱姓少女載到竹林大橋下方空地，4名男子輪流毆打少女並加以性侵，少女頭部外傷併腦震盪等傷害，一時倒地不起且無反應，林男等人竟任令少女在夜間於人煙稀少處昏迷，一同離開前去喝酒唱歌，少女因傷重死亡。

新竹地院依性侵殺人等罪將5名惡煞判處無期徒刑，但高院認定他們沒有殺人犯意，改依傷害致死等罪將林春雄及其手下陳哲儒判處無期徒刑，黃女與古志強、何文軒改判20至28年不等徒刑，但遭最高法院撤銷發回。

高院更一審認為，林男等人惡性重大，其犯行均不可輕饒，依殺人罪論處，其中林男居於首謀發起者及指揮角色，且性侵少女後仍夥同共犯繼續毆打奄奄一息的少女，他犯後沒有悔悟，為符合社會上普遍認的法價值將他判死。

更一審指出，沒有證據證明黃女與林男等人共謀參與性侵，只能對她依加重殺人罪判刑20年，陳哲儒、何文軒及古志強則依對心智缺陷少女犯強制性交罪判處無期徒刑。案經上訴，最高法院撤銷發回更審。

(中時 )

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