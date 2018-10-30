強化國際接軌 教部明年送3500名技職生海外實習

2018年10月30日 11:28 旺報 李侑珊

「2018私校轉型退場與技職再造巡迴論壇全國場」今（30）日在立法院舉行。（李侑珊攝）

「2018私校轉型退場與技職再造巡迴論壇全國場」今（30）日在立法院舉行，教育部政務次長姚立德表示，為強化技職教育國際化，並協助更多國內技職學校學生與國際接軌，教育部明年將安排3500名國內技職學生到國際實習，而配合政府新南向政策，其中1700名台生到新南向國家實習，計畫3年將安排1萬人出國實習。

姚立德在開場致詞時指出，受到少子化衝擊，今年雖有25萬名大學新生，但在10年後，到民國117學年度，大學新生人數只剩15萬人，「轉型退場是一個要面對的、無可迴避的危機」，而面對大專校院轉型退場，教育部有五大因應策略。

姚立德提到，首先，透過轉型退場條例，教育部會盡最大的努力，輔導必須退場或轉型的學校，而教育部技職司、高教司也會成立專案小組、專案辦公室，善盡教育部的責任，讓教師的權益得以保障，學生的受教權不受到影響。

至於第二項做法，姚立德則說，當學校慢慢變少，也就是高教大學逐漸減少，教育部將擴大高教投資；也就是說，如果大學逐漸退場，每一個大學生可以分配到的經費，一定比現在還要多，高教體系因此得以被強化，且每個大學生可以享受到的政府經費也將更多。

姚立德指出，第三個因應策略，即在於大學轉型或退場過程當中，有些學校恐因學生減少，導致申請到的經費也變少，為確保學生的受教品質，教育部高教司與技職司去年展開嚴格查核，進行退場學校的教學品保；另外也檢視大學進修部，掌握大學進修部的辦學是否轉變為遠距離教學的形式，導致教學品質被濫用。

第四則是將加強產業接軌，姚立德說，去年立法院通過前瞻計畫，其中教育部在人才培育方面規劃80億的預算，並且經費都規劃在技職教育，其中50億元在高職端、30億元在科大端，代表教育部改善技職教育設備與品質的決心。

姚立德也強調，為能落實產學合作，教育部、經濟部與勞動部每三個月開一次會，「希望我們技職教育、人才培育可以確實與產業接軌」，即技職教育能隨時配合產業需求。

第五項作法則是國際化，姚立德特別提到，技職教育也積極發展國際合作，明年將安排3500名國內技職學生到國際實習，而配合政府新南向政策，其中將分配1700名台灣學生到新南向國家實習，計畫3年將安排1萬人出國實習，增加國際產學接軌，並培育國際人才。

姚立德也提到，在經濟合作暨發展組織（英文簡稱OECD）諸多國家地區中，全球技職教育做得最好的4個國家地區便包含台灣，「我們不要妄自菲薄，否則新南向國家不會派學生到台灣。」

(旺報 )