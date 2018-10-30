鬥艷時尚伸展台 能仁家商成績斐然

2018年10月30日 11:43 中時 葉書宏

能仁家商參加鬥艷時尚伸展台比賽，美容科、流行服飾科、表演藝術科等3個科系通力合作，成績相當亮眼。（葉書宏攝）

能仁家商參加鬥艷時尚伸展台比賽，美容科、流行服飾科、表演藝術科等3個科系通力合作，成績相當亮眼。（葉書宏攝）

能仁家商參加鬥艷時尚伸展台比賽，美容科、流行服飾科、表演藝術科等3個科系通力合作，成績相當亮眼。（葉書宏攝）

新北市能仁家商參加2018年鬥艷時尚伸展台，美容科、流行服飾科、表演藝術科等3個科系學生通力合作，奪得佳作以上逾20個獎項，成績斐然，校長林佳生29日鼓勵學生們「勇敢追夢！」學生們回想起競賽前的點滴，認為一切的辛苦都很值得。

新北市教育局舉辦第2屆「2018年鬥艷時尚伸展台」頒獎典禮，以「新北市秋之旅」為主題貫穿，打造新北學生界巴黎時裝周伸展台，並選送各類前3名學生至日本參訪跨國學習。

美容科獲得團體第1、第5及3個佳作、個人項目第3、第5及佳作，流行服飾科獲得第3、第5、第6及佳作，另外，表演藝術科拿下第5、第6及8個佳作，成績相當亮眼。

美容科楊哲銘、陳昱博、張姿君奪下造型設計競賽「時尚造型組」第一佳績。楊哲銘、陳昱博表示，競賽時考驗隨機臨場反應，模特兒是當場抽籤，要依據模特的髮型、外型設計，感謝師長平時就有安排他們參加其他競賽，在比賽中才能脫穎而出。

另外，流行服飾科鄭錦玉、林怡惠及吳晴瑗奪下第3、第5、第6，3人回想起比賽前的情景直呼，「真得很辛苦！」都是首次參賽，比賽前每天在工廠內至少8個小時，設計發想、車縫衣服，還要利用課後時間把學業進步補回來，「可以得獎很開心，變得更有自信。」

表演藝術科學生表現同樣亮眼，有些同學首次參賽，有些則是第2次參賽，還連續2年奪得佳作。其中，年僅高二的王靖琳奪得第5，她說，本身專長是跳舞，一開始練習時非常不自在、不協調，「必須拋下舞者的走路方式，才能有不一樣的表現。」

陳靜則拿下第6佳績，她說，本身就是職業的模特兒，對於走秀並不陌生，初賽時以第一入圍，可以得名已經相當開心，未來會更加努力學習，把握每一次機會。

(中時 )