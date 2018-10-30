揭手搖名店排隊秘密！原來飲料都偷加這一味

2018年10月30日 11:36 中時電子報 戴安瑋

DailyView網路溫度計今公布「天天想喝！這些唇香系飲料原來偷加這一味」調查，黑糖珍珠鮮奶茶奪冠。（圖/新光三越台南新天地提供）

台灣人愛手搖茶飲，常常是人手一杯，到處是手搖飲店，甚至還有「手搖街」，DailyView網路溫度計今公布「天天想喝！這些唇香系飲料原來偷加這一味」調查表示，台灣最愛的前十大飲品，包括黑糖珍珠鮮奶、鮮奶茶、草莓鮮奶、香蕉鮮奶、木瓜鮮奶等，會如此好喝，原因是都加了國產鮮乳。

DailyView網路溫度計是透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出前十大飲料加了國產鮮乳，讓人欲罷不能，第一名是黑糖珍珠鮮奶、第二名是鮮奶茶、第名是草莓鮮奶，第四至第十名分別是香蕉鮮奶、木瓜鮮奶、鮮奶拿鐵、大甲芋頭鮮奶、鳳梨鮮奶、酪梨鮮奶、冬瓜鮮奶。

DailyView網路溫度計表示，奪冠的黑糖珍珠鮮奶，神好喝，網友排隊再長再久都願意等待，黑糖珍珠鮮奶的珍珠香甜又軟Q，珍奶就像「國民美食」，人人都愛喝；許多手搖飲店推出黑糖珍珠鮮奶後爆紅，各自有擁護者，大同小異的黑糖珍珠鮮奶，共同特色絕對少不了帶有焦香的黑糖，加上口感極Q的珍珠，最後加入國產鮮乳「畫龍點睛」，奶味香醇濃厚，整杯喝起來真的是太幸福。

第二名的鮮奶茶，走到哪都可以見到，鮮奶茶就是要添加「鮮奶」，何況現在健康意識抬頭，許多人開始傾向喝鮮奶茶，來取代添加了奶精的奶茶也因為如此，鮮奶茶也是手搖飲店數一數二夯的熱賣飲品。

至於第三名的草莓鮮奶，每家手搖飲店賣的品項百百種，各有特色，若遇到草莓季，鮮奶專區絕對少不了這一味，香甜美味的草莓鮮嫩欲滴，打進鮮奶中，新鮮現榨融合柔順的國產鮮奶，真材實料，是網友力推必點的清單。不過是季節限定，想喝的民眾一定要要趕緊把握每年的盛產季。

DailyView網路溫度計說，台灣人其實非常喜歡喝奶製品，有的加咖啡專用鮮乳、有的放奶精，但台灣人最愛的還是它，神奇配方「國產鮮乳」！任何飲品只要添加了它，那香濃好喝的滋味，簡直是像拉麵中的糖心蛋、黑森林蛋糕中的櫻桃塊，讓整杯飲料更加令人唇齒留香啊。

(中時電子報)