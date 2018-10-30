漂流逾11年 太平洋垃圾帶驚見中油機油瓶

2018年10月30日 11:41 中時 廖德修

國際環保團體綠色和平美國辦公室10月中旬在太平洋垃圾帶打撈微塑膠，發現洋流中的汙染數據遠大於洛杉磯、紐約、邁阿密、舊金山等美國主要城市沿海地區，約達11倍。打撈時一併撈起破損塑膠製品包括瓶罐、漁網、袋子和牙刷等，其中竟有一個由中國石油公司（現台灣石油，通稱中油）生產的機油瓶，可能已在海上漂流逾11年。

綠色和平使用五大環流研究中心（5 Gyres）的拖網採集太平洋垃圾帶中的微塑膠，共發現508個微塑膠，還很難確定汙染來源。但從那些尚未完全破裂的廢棄塑膠外觀判斷，可看出大多是生活用品，推斷由陸地流向海洋的可能性居多。

可口可樂、聯合利華、拜耳，Cloralex（墨西哥），Kao Bleach（新加坡）、娃哈哈、康師傅及中國石油公司，都是這次撈到的廢棄塑膠製品上可被辨識的品牌。機油瓶上「中國石油股份有限公司」清晰可見，但中油已在2007年更名為台灣石油，因而這只空瓶的年紀可能有11歲多了。

綠色和平塑膠專案負責人羅可容表示：「塑膠長久不衰的特性為生活帶來許多便利，卻對環境和海洋造成永久的破壞；而大部份的塑膠製品並無回收價值，一旦被淘汰丟棄，就會一直留在環境裡，甚至碎裂成微塑膠，危害擴及整個生態鏈。」

綠色和平去年在基隆外海與高屏一帶調查海水中的微塑膠，發現以硬塑膠和塑膠片最多。環保署9月公布自來水、海水、沙灘砂礫與貝類中含有微塑膠，材質包括有PP（瓶蓋和免洗餐具）、PE（塑膠袋、吸管）、PET寶特瓶等。微塑膠會吸附化學及重金屬物質，已有科學研究證實會影響海洋生物的健康，而毒素進入人體後也有可能干擾內分泌、影響免疫及神經系統。

據統計，每年有1270萬噸塑膠垃圾流入海洋，各國雖已陸續採取實際行動，設法移除海上垃圾，但減少的數量遠遠不及增加的數量。從大塑膠碎裂成微小塑膠的海洋垃圾更是難以清除，數量也很難估算。

台灣一年消耗180億個塑膠袋、60億支寶特瓶、30億根塑膠吸管、15億杯手搖飲料，以及64萬套免洗餐具，預計2030年前全面禁用。但海洋塑膠汙染迫在眉睫，政府和企業應加緊腳步，從源頭減少生產及使用一次用的塑膠製品。民眾亦可從自身做起，減少使用一次用塑膠製品，共同減緩海洋汙染惡化。

(中時 )