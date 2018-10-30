韓媒：韓國防部召見陸武官 抗議軍機飛入防空識別區

2018年10月30日 11:44 中時 李文輝

韓聯社引述南韓國防部29日消息稱，國際政策次長朴哲均(音)當天召見中國大陸駐韓大使館空軍武官，就大陸軍機飛入南韓防空識別區(KADIZ)一事提出嚴正抗議，強烈敦促中方採取有效措施杜絕類似事件。

南韓國防部表示，今年以來大陸軍機在未事先通知韓方的情況下多次進入防識區，靠近南韓領海長時間飛行，南韓政府將其視為非常嚴重的問題，並已就此表示遺憾。韓方嚴正要求中方認識到問題的嚴重性並研究措施防止類似事件再發。

另外，南韓外交部方面表示，當天東北亞局長金容吉召見大陸駐韓大使館首席館員金燕光，對此事表示遺憾並要求研究措施防止類似事件重演。韓外交部正在同國防部共享相關信息予以應對。

南韓聯合參謀本部表示，當地時間上午10點37分許，一架大陸軍機於從蘇岩礁以東上空飛出南韓防空識別區後，在日本防空識別區內飛行，並於11點48分許從浦項以東約93公里處再度飛入韓國防空識別區。在向北飛至江陵以東約93公里處後，於12點13分許掉頭向南原路返回，並於下午3點2分許飛離南韓防空識別區。南韓緊急出動F-15K、KF-16戰鬥機予以應對。

報導稱，這是大陸軍機今年第6次飛入南韓防空識別區。前5次分別發生在今年1月、2月、4月、7月和8月。

韓媒所說的蘇岩礁位於東海,並處在中韓專屬經濟區重疊區域。大陸外交部曾多次表示,蘇岩礁是孤立的水下暗礁,不是領土,中韓之間就此不存在領土爭議,這是中韓雙方的共識。陸外交部發言人華春瑩8月在回答相關問題時也曾指出，防空識別區不等於領空。

2013年12月8日，南韓國防部正式發布南韓防空識別區(KADIZ)擴大方案,區域範圍延伸至半島西南部的蘇岩礁、馬羅島和紅島上空。大陸軍事觀察人士對陸媒環球網表示,大陸東海防空識別區與南韓防空識別區部分空域有所重疊，但防空識別區並非領空，只是一國空軍為了防空需要單方面畫設的空域。

(中時 )