共掛班號 長榮航與巴拿馬航空聯營中美洲市場

長榮航與巴拿馬航空以共掛班號方式聯營中美洲市場。(長榮航空提供)

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長榮航空（2612）與同屬星空聯盟成員的巴拿馬航空，將以共掛班號方式聯營合作，攜手拓展中美洲市場。

長榮航空與巴拿馬航空聯營航線為桃園－洛杉磯－巴拿馬市、桃園－舊金山－巴拿馬市、桃園－芝加哥－巴拿馬市及桃園－紐約－巴拿馬市，提供台灣直通中美洲最便捷的空中交通，即日起開放訂位。

巴拿馬航空的航網遍及美洲各大城，為中美洲交通樞紐，雙方聯營後將有每周超過40班由桃園經美國轉往巴拿馬，除了提供台灣旅客往返中美洲多元的旅遊或商務安排，同時藉此開發當地市場，拓展中美洲前來台灣及亞洲旅遊的客源。

巴拿馬雖以運河工程聞名，卻同時蘊含豐富的觀光資源。東北方沿加勒比海的San Blas島群是暢玩水上活動及大啖海鮮的度假天堂，西方山區的波奎特（Boquete）翡翠莊園則是世界知名藝妓咖啡的產區，該區更有泛舟、登火山及叢林滑翔等戶外活動。首都巴拿馬市集政治、文化及金融中心於一身，同時保有殖民時期舊城區的人文風情。

長榮航空自2013年6月正式加入星空聯盟，透過與盟航合作布局全球市場，旅客可藉由合作航班，飛往全球超過190個國家與1,300餘個航點。

長榮航空現已與新加坡航空、加拿大航空等15家航空公司聯營合作，加強全球的航網。

長榮航空除與巴拿馬航空聯營外，中美洲區域亦與哥倫比亞航空聯營往返聖薩爾瓦多航線，未來將陸續評估以聯營方式飛航美洲各主要城市，提供旅客更多元的選擇。

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