公共幼兒園達36％ 教育部明年發育兒津貼每月2500元

2018年10月30日 11:48 中時 林志成

教育部推動準公共幼兒園政策，到目前為止共有275家、36％符合條件的私幼與政府合作，成為準公共幼兒園。教育部表示，明年8月起，2至4歲小朋友未讀公幼、非營利或公共化幼兒園者，政府將發放育兒津貼每月2500元，直接將錢匯到家長帳戶。

教育部今天發表「準公共幼兒園標章」，標章設計理念象徵「公」與「私」合作的雙手，撐起一個寶貝幼兒，贏造出公私協力、安心可靠的印象。教育部表示，標章將陸續寄到各準公共幼兒園懸掛，讓家長可資辨識。

為快速增加優質平價的教保供應量，教育部規畫於106年至111年增加公立及非營利幼兒園2247班(6萬個就學名額)，其中106年及107年公立及非營利幼兒園已增設了656班，可增加1.7萬個就學名額。

教育部次長范巽綠表示，公立及非營利幼兒園仍無法滿足家長需求，因此，今年8月1日起推出「準公共幼兒園」機制，邀請私幼共同參與，就讀這些準公共幼兒園的家長每月繳費不超過4500元，第3名以上子女再減1000元，低收及中低收入戶家庭子女「免費」。

范巽綠表示，準公共機制分2階段推動，107學年於6都以外的15縣市先行辦理，目前已有275家符合要件的私幼夥伴與政府合作，成為準公共幼兒園，共計可嘉惠3萬名幼兒，近3萬個家庭因此減輕了經濟負擔。

范巽綠說，目前公共化加上準公共幼兒園供應量，比率最高者為金門縣(達9成)，嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣達7成，台東縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣及雲林縣5縣達6成，基隆市達5成，彰化縣及嘉義市達4成，至於苗栗縣、新竹市及新竹縣3縣市則仍待努力提升。

范巽綠指出，目前小朋友讀公幼每月繳2500元、非營利幼兒園3500元、公共幼兒園4500元，已大大減輕家長的負擔。她預估，年底前會有300所私幼和政府簽約成為準公共幼兒園，將有更多小朋友受惠。

現在還有6成多私幼未加入準公共幼兒園行列，家長每月負擔可能要上萬元。教育部國教署代署長長許麗娟表示，明年8月起推動育兒津貼政策，2至4歲小朋友若讀私幼、父母自己帶或請保母帶，政府每月給予2500元，但有排富條款，所得稅繳稅費率20％以上不能領，約有7％家庭被排除。明年推動公共、準公共及育兒津貼政策，預計要206億元經費。

(中時 )