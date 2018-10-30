高雄》鄭弘儀節目上說韓國瑜 摩天輪當摩鐵、旗津是賭場

主持人鄭弘儀打斷說，怎麼會?「 摩天輪可以當摩鐵」、「旗津就是賭場」你還不知道?(Youtube)

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中時電子報
主持人鄭弘儀打斷說，怎麼會?「 摩天輪可以當摩鐵」、「旗津就是賭場」你還不知道?(Youtube截圖)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜政見一再被綠營抹黑，昨日知名政論節目主持人鄭弘儀在節目上說，韓國瑜的高雄(政見)就是「 摩天輪是摩鐵」、「旗津是賭場」。陳其邁也在節目上說，韓國瑜講的話他都說不出口，「招商陪睡一個晚上，標準江湖郎中的說法。」

距離選舉剩下不到一個月，民進黨高雄市長參選人陳其邁也開始投入空戰，頻頻上政論節目露臉。昨日他上政論節目，新新聞社長陳東豪問，陳其邁的高雄會跟人家有什麼不一樣。我不曉得韓國瑜的高雄是怎樣。

主持人鄭弘儀打斷說，怎麼會?「 摩天輪可以當摩鐵」、「旗津就是賭場」你還不知道?

陳東豪問陳其邁，我比較想弄清楚，我不在乎你們民進黨過去高雄有什麼豐功偉業，你能不能告訴我，你想要把未來的高雄，帶到什麼地方 跟過去有什麼不一樣，你能不能簡單地告訴我。

陳其邁回答，我是一個在地正派、認真的立法委員。在高雄或者是在國會，每天你看我在國會的問政跟我過去從政對於改革議題的堅持，我是始終如一，這個就是高雄人的架勢。所有大大小小的事情，我一定會很專注的傾聽大家市民的意見。

他說，所以我不是一個，一開場很熱鬧的，那種暖場的，有一位好朋友在形容，我是真正會為大家解決問題。在場主持人跟來賓補充，說韓國瑜是暖場陳其邁是暖男。

陳其邁說，有人說我們會比較含蓄，但你看我在國會我的表現，我在質詢台我就是做好我的工作，我也不希望我陳其邁這個人，到選舉就換了一張面孔，坦白講，他(韓國瑜)講那些話我都講不出來的話，他會講台獨比梅毒還可怕，或者說成熟的女人就像一碗湯，煮熟就趕快喝，不然會壞掉，這種話我講不出口，那你說高雄人口吻都這樣嗎?

他表示，高雄這幾年，你看這種轉型變化，隨便舉一個例子，我們一直在解決北漂問題，花了很多時間要解決。舉例來說，硫酸亞工廠也是，中油也是，這些汙染土地不整治怎麼招商。過去這些公司稅繳台北，汙染留給高雄。

陳其邁說，你一間公司來高雄投資，水電怎麼解決，地在哪裡?韓國瑜說招商陪睡一個晚上，就是標準江湖郎中的講法，沒有任何具體招商的效果。為什麼馬政府執政八年，高雄沒有一個科學園區。PTT網友看完這段影片，則熱烈討論陳其邁是否「答非所問」?

(中時電子報)

文章來源：Re: [討論] 陳其邁是不是草包，關於鄭知道了

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