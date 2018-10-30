潛力機師持續招募中！星宇明年再組成第二梯培訓飛航員

2018年10月30日 11:52 工商 張佩芬 、中時/ 王思慧 、中時/

星宇航空宣布第二梯培訓飛航員甄選將於明年1月中展開，凡中華民國國籍，具大專以上學歷(應屆畢業生或役男亦可)，並擁有合格之英文檢定證明，趕快把握時間上星宇航空網站，申請加入培訓計畫，實現飛行夢想！

星宇航空培訓飛航員首梯招募計畫於今年6月上線，累計至7月中旬，報名人數超過800位，經過層層篩選，目前已進入最終關卡「個人專業面試」，通過後取得培訓飛航員資格，星宇航空預計在11月中通知20名錄取者，並安排明年3月初前往美國進行約1年的飛航訓練。學員取得商用飛行執照（CPL）後，約半年的時間完成機型轉換訓練完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

為了培育台灣專業且優秀的飛航人才，並期許成就更多年輕人的機師夢，星宇航空將在明年1月中進行第二梯培訓飛航員篩選及甄試作業，再挑選出20名優秀的應試者，於明年9月送往美國培訓，學員國外受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空培訓飛航員甄試包含6大關卡，首先，於星宇航空官網填寫履歷，提供學歷、工作經歷、1名推薦人及英語檢定成績（TOEIC750分含聽力400分、口說與寫作各140分，或TOFEL iBT 80分含聽力21分，或IELTS5.5）；履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及最終關卡「個人專業面試」。

星宇航空規劃於明年底開始引進10架A321neo，2021年底陸續引進5架A350-900及12架A350-1000，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入之最新機型，歡迎擁有機師夢的人才踴躍加入星宇航空培訓飛航員計畫，透過嚴謹訓練學習以最高標準駕駛新世代機型，2020年與星宇航空一起飛向藍天！

(工商 )