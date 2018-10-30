《全台最速報》百街萬攤跑起來 侯友宜籲風雨無阻來投票

2018年10月30日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎百街萬攤跑起來 侯友宜籲風雨無阻來投票

選前倒數25天，侯友宜30日一早重啟「百街萬攤跑起來」掃街模式，呼籲支持民眾不僅要催票、拉票，選舉日當天更要風雨無阻站出來投票。對於選舉辯論問題，侯友宜表示他從來都不拒絕辯論，也絕對不會去逃避，但對手不說清楚態度，站在台上如果只剩下謾罵攻擊，這樣的辯論有意義嗎？

◎嘉市潑漆案頻傳 涂醒哲競選總部也遭殃

嘉義市潑漆案頻傳，現連嘉義市長涂醒哲的競選總部也遭殃！30日凌晨4點15分，警方巡邏簽到時，發現涂醒哲位於友忠路的競選總部，包括大門口、大門右側及巡邏箱下等處，都遭人潑灑油性暗紫色、黑色兩種底漆，挑釁意味濃厚，目前現場已完成採證，警方全力偵辦中，至於涂醒哲第一時間也接獲競選總幹事陳茂松的通知，表示他信任警方，先由警方處理。

◎成大女研究生命案 法官裁准凶嫌羈押

成功大學教育研究所聘雇林姓清潔臨時工，28日疑因向陳姓女研究士生借款2000元不成，憤而將對方殺害。台南地檢署檢察官黃銘瑩29日深夜偵訊後，認定認涉犯殺人罪嫌重大，有滅證、逃亡之事實，經向台南地方法院聲請羈押，法官30日凌晨裁准。當天上午，檢方也對陳女進行剖驗，希望釐清案發原因。

◎強力取締汙染源 宜縣府重罰汙染工廠232萬元

宜蘭縣政府查察縣內違法汙染工廠不手軟，位於宜蘭縣冬山鄉的「新寶元鋼鐵公司」，被縣府環保局二度查獲違反操作許可，並且還妨礙稽查，縣府除合計開罰232萬5000元，同時對於恐涉及刑法妨礙公務部分，研議移送檢方偵辦。

(中時電子報)