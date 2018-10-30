新北》蘇貞昌任內建24所學校 朱立倫反酸：都沒問我

新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）

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新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前提到，任內24所興建學校；對此，新北市長朱立倫今（30日）提出數據反酸蘇，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」

朱立倫今上午10時許，由中和區長柯慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、中和區里長聯誼會長謝森儒等陪同出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。

朱立倫表示，大建設、小建設都很重要，每一件都很重要，新北市升格之後，投入6000億元建設，包含三環三線數千億元、重要道路橋梁就要近2000億元，66間學校改建130多億元、汙水下水道180多億元，每一項都很重要，每一項都是改變新北市。

朱立倫指出，國民運動中心16座斥資70多億元，對市民而言都是大建設，中和區錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程耗費1560萬元，每天至少3000人使用，共融性遊具同樣重要，所有市民關心的，幼兒公托、托老中心、年輕人運動、圖書館都更新為現代化，「相當於其他5都，新北市是做最多、進步最快的。」

朱立倫提到，相對於過去時代，蘇貞昌提到自己任內蓋了24所學校，跟現在怎麼能比，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市快速進步中；另外，蘇縣長時代汙水下水道做了3萬戶，周縣長時代20多萬戶，自己任內做了60幾萬戶。

(中時 )

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