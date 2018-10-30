基隆別緻公寓只賣338萬 老司機一看就懂：買了虧死

網友在基隆找房，相中一間裝潢得相當漂亮的公寓，而且只賣338萬 (圖／翻攝自PTT)

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中時電子報
網友在基隆找房，相中一間裝潢得相當漂亮的公寓，而且只賣338萬 (圖／翻攝自PTT)
然而樓梯間跟屋內根本兩個世界，讓原PO不禁懷疑是不是來到鬼屋 (圖／翻攝自PTT)

買房時真的要做好功課，不然很容易當冤大頭。一名網友在PTT上詢問，表示自己最近很認真看基隆的房子，找到一間生活機能佳，裝潢漂亮的公寓，才賣338萬，讓她很心動，唯一擔心的是樓梯間跟屋內完全是「兩個世界」，因此詢問網友該不該買，也意外釣出許多在地老司機，奉勸「絕對不能買」。

原PO貼出一系列照片，可以看到屋內裝潢相當漂亮，然而樓梯間超級老舊，牆壁也都產生壁癌，白天陽光也似乎照不到屋內，讓原PO不禁質疑「我是不是被推薦鬼屋了？」，但由於售價便宜，因此還是很心動。

不少網友回文：「這就是基隆常見公寓」、「公共空間沒人想整修，很正常啦」、「勸妳別買，公共空間都這麼潮濕，那屋內一定更慘」、「太陽照不到就算了，找別的吧」、「這一定就是投資客在賣的啊，連裝潢都有夠類似」、「半山腰房子100萬，裝潢50萬，賣250就很賺了，這間338更賺，標準投資客買來翻修轉賣的」、「別被裝潢騙了，會掩蓋很多屋況問題，會漏水就慘了」。

還有在地網友一看照片，馬上就認出是基隆西定路30巷，表示「這裡長期靠山，加上基隆潮濕，這價位完全不用考慮，只有機車能到，還不能停車，而且年份舊，貸款成數不高」；另一名網友也附和，表示西定路沿岸大多都是違建，只是因為在建築法前就蓋好，所以沒被拆。

原PO看完後也恍然大悟，表示看來真的不用考慮了，其他網友也說「剛來基隆就先看西定路，好險沒買...」、「裝潢屋真的不能買」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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