新幹話？賴清德要退休司機補台鐵人力 網驚：功德回來了

2018年10月30日 12:07 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪翻覆18死慘劇，交通部長吳宏謀昨日宣布，今(30)日起普悠瑪、太魯閣列車啟動雙駕駛，意即台鐵將派遣更多人力。行政院長賴清德今日到立法院接受備詢，語出驚人表示在台鐵人力補足前，剛退休的駕駛可以回來幫忙。對此PTT網友大驚，直呼「功德回來了」。

普悠瑪出軌翻車事件已逾一週，交通部長吳宏謀昨日宣布，自30日起普悠瑪號和太魯閣號將採用雙駕駛制度，加強行車安全。吳宏謀指出，目前普悠瑪有18編組，太魯閣8編組，共26位駕駛，總體人力上可承受。

行政院長賴清德今日到立法院接受備詢，國民黨立委李彥秀質疑，台鐵為了安全推行雙駕駛制度固然是好事，但台鐵長期人力不足，未來班表該如何安排？針對人力不足的問題，賴清德拋出構想供交通部參考，他提議在台鐵人員還沒聘足前，可以用一或兩年專案，讓剛退休的司機回來幫忙雙駕駛工作。

新聞被轉載到PTT，網友噓聲一片，譏諷賴清德「感覺到了 源源不絕的功德回來了」、「太棒了 退休後還有機會做功德」、「幫忙=做功德」、「有事嗎 提高薪資待遇 培育新人是會死？」、「要不要乾脆請退休總統回來執政好了」、「人力不足了就只會想一些奇奇怪怪的方法來補」、「小心回來領超過22k 退休金停發」

(中時電子報)