新幹話？賴清德要退休司機補台鐵人力 網驚：功德回來了

圖為普悠瑪出軌翻覆(資料照 黃世麒攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

普悠瑪翻覆18死慘劇，交通部長吳宏謀昨日宣布，今(30)日起普悠瑪、太魯閣列車啟動雙駕駛，意即台鐵將派遣更多人力。行政院長賴清德今日到立法院接受備詢，語出驚人表示在台鐵人力補足前，剛退休的駕駛可以回來幫忙。對此PTT網友大驚，直呼「功德回來了」。

普悠瑪出軌翻車事件已逾一週，交通部長吳宏謀昨日宣布，自30日起普悠瑪號和太魯閣號將採用雙駕駛制度，加強行車安全。吳宏謀指出，目前普悠瑪有18編組，太魯閣8編組，共26位駕駛，總體人力上可承受。

行政院長賴清德今日到立法院接受備詢，國民黨立委李彥秀質疑，台鐵為了安全推行雙駕駛制度固然是好事，但台鐵長期人力不足，未來班表該如何安排？針對人力不足的問題，賴清德拋出構想供交通部參考，他提議在台鐵人員還沒聘足前，可以用一或兩年專案，讓剛退休的司機回來幫忙雙駕駛工作。

新聞被轉載到PTT，網友噓聲一片，譏諷賴清德「感覺到了 源源不絕的功德回來了」、「太棒了 退休後還有機會做功德」、「幫忙=做功德」、「有事嗎 提高薪資待遇 培育新人是會死？」、「要不要乾脆請退休總統回來執政好了」、「人力不足了就只會想一些奇奇怪怪的方法來補」、「小心回來領超過22k 退休金停發」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

新北》蘇貞昌任內建24所學校 朱… 新北》建多少學校成藍綠攻防 林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。