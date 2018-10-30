新北》建多少學校成藍綠攻防 林奕華提數據反駁蘇貞昌

2018年10月30日 12:15 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前提到，任內24所興建學校；對此，新北市長朱立倫今（30日）提出數據反酸蘇，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市教育局長林奕華進一步說明，蘇貞昌稱24所新設校，僅有8所在其任內籌備完工。

朱立倫今上午10時許，由中和區長柯慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、中和區里長聯誼會長謝森儒等陪同出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。

朱立倫提到，相對於過去時代，蘇貞昌提到自己任內蓋了24所學校，跟現在怎麼能比，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市快速進步中。

林奕華進一步表示，蘇縣長執政期間（1997年至2004年）因應各地區人口激增需求增設學校，然新設校籌備往往需3年以上，其所稱24所新設校僅有8所在其任內籌備完工。

林奕華表示，全球面對少子化危機，新北市學生數已比13年前少20萬，所以廣設學校並不是現今適合的教育政策，而是衡量實際需求；新北市升格8年來針對人口變動評估後已完成新設校共10校。

另外，林奕華強調，與其海量增校，更應正視地區需求及更新原有校舍，提升學生學習品質。

新北市升格後8年間完成新設學校10校、改建校舍完成42校並改制高中職3校，還有13校在整建中，共計66校，並補強校舍901棟。林奕華表示，這8年來66校和蘇老縣長宣稱任內的24校，行政效率高下立判。

(中時 )