新北》建多少學校成藍綠攻防 林奕華提數據反駁蘇貞昌

新北市長朱立倫出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。（葉書宏攝）

友善列印
中時

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前提到，任內24所興建學校；對此，新北市長朱立倫今（30日）提出數據反酸蘇，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市教育局長林奕華進一步說明，蘇貞昌稱24所新設校，僅有8所在其任內籌備完工。

朱立倫今上午10時許，由中和區長柯慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、中和區里長聯誼會長謝森儒等陪同出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程啟用典禮」。

朱立倫提到，相對於過去時代，蘇貞昌提到自己任內蓋了24所學校，跟現在怎麼能比，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市快速進步中。

林奕華進一步表示，蘇縣長執政期間（1997年至2004年）因應各地區人口激增需求增設學校，然新設校籌備往往需3年以上，其所稱24所新設校僅有8所在其任內籌備完工。

林奕華表示，全球面對少子化危機，新北市學生數已比13年前少20萬，所以廣設學校並不是現今適合的教育政策，而是衡量實際需求；新北市升格8年來針對人口變動評估後已完成新設校共10校。

另外，林奕華強調，與其海量增校，更應正視地區需求及更新原有校舍，提升學生學習品質。

新北市升格後8年間完成新設學校10校、改建校舍完成42校並改制高中職3校，還有13校在整建中，共計66校，並補強校舍901棟。林奕華表示，這8年來66校和蘇老縣長宣稱任內的24校，行政效率高下立判。

(中時 )

新幹話？賴清德要退休司機補台鐵… 台灣哪座城市正宗「又老又窮」？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。