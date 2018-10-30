台灣哪座城市正宗「又老又窮」？網友回應超心酸

2018年10月30日 12:09 中時電子報 張達智

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前批評，民進黨執政20年，讓高雄變的「又老又窮」，引爆藍、綠不同意見的辯論。韓國瑜粉絲團小編王律涵上政論節目，狂嗆「敵方陣營的心跟高雄一樣又老又窮」、「長大之後才知道你們這些大人有多噁心」，更掀起一波高潮，「又老又窮」已經變成2018流行語。

有網友在PTT發文提問：「台灣現在有很多城市的財政紀律不好，產業外移又嚴重，伴隨高齡化社會的到來，以及一些無效率的政府失能狀態，讓人感覺到有很多地方呈現出又老又窮的窘境。

請問台灣哪座城市，是正宗的、毫無疑問的、最老最窮的地方？」

這個提問引爆網友熱烈回應，不過網友的回應也讓人相當心酸。許多人都表示，「整個台灣」、「全台都是」、「那裡不老不窮？」、「台灣都是 老年人口超過7趴很久了」、「天龍國外都是」。

此外，幾乎各縣市都有人提到，基隆更被眾多網友點名：「絕對是基隆」、「基隆 看那破爛樣」、「基隆。年輕人都去台北工作 基隆高齡化嚴重」、「基隆是因為太潮濕吧。整個城市的建築外觀 看起來都黑黑髒髒的」。

2015年財政瀕臨破產的苗栗縣也被網友認定是正宗「又老又窮」；就連台北市也有網友認為「只是分配稅款多而已人民大多窮鬼」。

而雲林、嘉義、彰化、屏東、花蓮、台東、南投…通通都有網友提到，真的是「那裡不老不窮」，看的讓人心驚又心酸。

(中時電子報)