流感疫苗出包 南市回收停用同批號疫苗

台南市衛生局長陳怡帶頭施打流感疫苗。(曹婷婷翻攝)

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針對流感疫苗「批號FKAE1802」1劑外觀出現白色懸浮物，台南市政府衛生局第一時間已停用回收，強調目前該批號未使用的疫苗，會全數收回到衛生局（所）集中保管，待疾管署檢視及釐清原因後再配合後續作業，衛生局也呼籲，醫療院所加強疫苗接種時三讀五對檢核程序並檢視疫苗外觀，如發現疫苗外觀異常等類似情形，應主動通報衛生局，以維護疫苗施打安全，截至目前尚未接獲類似疫苗異常的通報。

台南市政府衛生局表示，流感疫苗從10月15日開打後，截至目前為止，南市統計0.5ml劑型流感疫苗共接種18萬5144劑；0.25ml劑型共接種8548劑。關於不良反應通報目前南市共接獲通報4例（皆為0.5ml劑型），症狀均已改善，迄今並未接獲上述國光該批號疫苗施打後致不良反應的通報，衛生局持續監控中。

由於流感疫苗出包已引起民眾恐慌，衛生局呼籲民眾勿恐慌而錯失施打流感疫苗的機會。另也針對10月15日開打後至28日間曾帶幼兒衛生所或合約院所接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，如出現不適症狀者，可至醫療院所由醫師評估診治，有相關疑問可撥打國內免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-3366366洽詢。

(中時 )

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