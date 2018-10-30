肺部有節結就是肺癌？醫師：危險度看這三種尺寸

2018年10月30日 12:24 中時電子報 張哲瑋

全台每年有近萬人死於肺癌，致死率高居所有癌症首位，為提早揪出病灶，有愈來愈多民眾接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢，但若照出肺部有半大不小的節結，又會陷入另一寢食難安的惡夢，深怕肺癌上身，醫師指出，肺部結節超過0.5公分需接受切片檢查，逾1公分是惡性腫瘤的機率才會大增。

根據《每日健康》報導，台北慈濟胸腔外科主治醫師鍾政錦解釋，肺部結節是指肺部出現小於3公分、單顆或數顆點狀異常。當發現結節時，胸腔科醫師會依家族病史、是否為肺癌高危險群，還有結節大小來決定治療方式。

醫師進一步說明，結節小於0.5公分，需定期追蹤檢查是否產生變化。當結節變大、變厚實或者變多，就有惡性可能，需盡早切除。若大於0.5公分會視結節形態與數目決定是否執行「切片手術」或「診斷性手術」，以判斷結節屬性，進而決定是否手術；大於1公分的結節，則是屬於惡性較高，建議手術切除。

一般肺部長出結節時，患者是感受不到任何不適，除非當結節大到壓迫到氣管、勒膜才會引發咳嗽、易喘甚治咳血等症狀。所以前期微小的肺部結節只能透過「低劑胸部電腦斷層」才能診斷發現。

良性結節多為良性腫瘤或肺部發炎、過去發炎所遺留下的疤痕組織，例如肺結核造成的結核瘤。

而惡性結節，為「原發性肺癌」和「轉移性癌症」兩種，原發性肺癌的發生原因與遺傳基因、空汙、抽菸有關，常見有發肺腺癌、肺癌癌前病變等；而轉移性癌症則是以乳癌、大腸癌的轉移最常見，約有10%病患會在治療後，再度出現肺部轉移。

提早發現提早治療是存活關鍵。即便是轉移性癌症，如果是肺癌單一轉移，盡快手術切除，配合化療存活率也有40%。醫師建議，55歲以上、有吸菸史跟肺癌家族史等高危險群可以透過「低劑量胸部電腦斷層」篩檢早期肺部病變，也提醒民眾，發現肺部結節無須過度驚慌，只要配合醫師檢查、追蹤、治療，就能提早控制病情。

(中時電子報)