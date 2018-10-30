台東21國際渡假村推曙光假期 4人成行每人1888元起

台東21國際渡假村推曙光假期，4人成行每人1888元起。（21國際渡假村提供）

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台東21國際渡假村推曙光假期，4人成行每人1888元起。（21國際渡假村提供）

台東21國際渡假村推「迎台東曙光」住房專案，4人成行不分平、假日一泊二食每人1888元起，專案除包含入住套房一晚、風味晚餐、翌日早餐及曙光遊程外，更貼心提供隔日下午1點退房服務，如巧遇天候狀況不佳無法成行，另退遊程費用每房2500。

曙光也能天天看！為了讓來台東的旅客有更不一樣的旅遊新體驗，台東21國際渡假村推「迎台東曙光」住房專案，二人成行不分平、假日1泊2食每人2888元起，4人出遊1人更只要1888元起。

專案除了以曙光作為賣點，渡假村更設有多樣適合全家大小的設施，如能讓媽媽姊姊盡情享受池畔風情的兩大戶外泳池、釣魚老爸能小試身手的垂釣魚池及活潑好動的小朋友最愛的綜合草皮球場、腳踏車、DIY手工藝教室、觀星體驗等，可說是讓一家大小都能夠玩得開心又盡興。

渡假村內更有午茶亭與咖啡廳能讓旅客品嚐台東在地冠軍茶及精緻午茶點心，今年未完成的小旅行，快帶上家人、閨密和一顆放鬆的度假心情，來台東渡過舒適假期。

21國際渡假村「迎台東曙光」 住房專案專案日期：2018/10/8至2018/12/28止，專案費用：雙人套房 每人NT$2,888、四人套房 每人NT$1,888／依專案人數提供：早餐、晚餐、曙光遊程。

(中時 )

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