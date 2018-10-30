疫苗接連出包　國民黨團籲政府儘速調查、說明

2018年10月30日 12:18 中時 楊佳穎

今年流感疫苗開打以來，賽諾菲及國光藥廠先後傳出疫苗品質出問題。國民黨團30日召開「流感疫苗頻出包，民眾如何安心打」記者會，書記長曾銘宗要求，政府應儘速調查、說明問題出在哪個環節；且連續兩起疫苗出包，嚴厲譴責衛福部管理鬆散、螺絲掉滿地，必須全面檢討疫苗採購相關流程，並督促廠商做好產製品管，確保相關疫苗安全。

副書記長陳宜民指出，雖然疾管署已經通令有問題疫苗停止供應和施打，並逐批檢驗，但仍造成國人不安；而藥品要取得許可證號，需經過11道檢驗手續，抽檢比例也要依國際標準千分之5，以這次國光流感疫苗為例，供應八萬多劑，應抽檢4、5百劑，但實際上才抽檢190劑，比例過低是否也該檢討？

首席副書記長吳志揚則說，疫苗問題至今還沒釐清，但在廣播中仍舊能聽到疾管署宣導老人、幼兒施打流感疫苗宣傳廣告，到底能不能打、要不要打？搞得人心惶惶，衛福部應儘速查明所謂變色、懸浮物到底是什麼，避免大家恐慌。

吳又說，今年初麻疹疫情延燒，民眾想打疫苗，跑遍各大醫院卻發現沒疫苗庫存，連要自費都斷貨，如今要打疫苗又發現問題，顯見衛福部疫苗控管失靈，相當有問題；且花這麼多錢在前瞻上，「為何不讓民眾打最好的疫苗？原本衛福部說要給4價公費流感疫苗，為何又改維持3價？」疫苗不要分藍綠、政治，應全心照顧民眾健康。

對於已經打到民眾身上的疫苗是否有不良反應，列席的疾管署副署長莊人祥回應，目前收到的17件不良事件通報中都沒有，還會持續監測，「打到疫苗的民眾2天內沒有不良症狀、不舒服，大概就不會有什麼事」，目前也請賽諾菲、國光到會議上解釋，還要等疫苗廠檢驗結果。

食藥署研究檢驗組長王德原則說，基於保護民眾安全，所有流感疫苗，都要依規定進行11項檢驗，耗時約2至3週，通通沒問題才會核發產品證明書；至於取樣方面，雖然相對疫苗製造量看來很少，但各國都一樣，疫苗廠是高度管控，理論上每批產品均質性要相當OK，才會核准上市，且疫苗數量很珍貴，當然不能取過多檢體來做。

王德原還說，目前相關事件被認為是個案，同時也要求原廠儘速調查，2周內將調查結果、發生原因及後續如何矯正等部分向食藥署報告。

(中時 )