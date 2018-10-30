騎士閃狗「犁田」 肋骨慘斷8根

2018年10月30日 12:27 中時 陳淑娥

透過3D胸廓重組影像可見患者15處骨折。（陳淑娥翻攝）

電腦斷層掃描明顯發現患者左胸(圖片右側)被外力撞擊後，一肋骨斷裂(箭頭處)成3段，肺臟凹陷成類似貓(黑色處)的形狀。右胸(圖片左側)是正常肺臟和肋骨。（陳淑娥翻攝）

台中53歲運將林先生日前騎機車不慎「犁田」，左側肋骨斷8根，其中5根更斷成3截，合併血胸狀況，連呼吸都疼痛爆表，幸經胸腔外科和骨科醫師聯手治療，施以胸腔內視鏡輔助、微型鋼板復位固定術後，大幅改善疼痛恢復良好。

林先生表示，當時騎車時為閃躲一隻狗不慎摔車，左側身體痛到沒知覺，住院後，坐躺都疼痛，不僅不敢任意轉、移動身體，甚至每次呼吸都像有千針刺般疼痛。

光田綜合醫院胸腔外科醫師江友馨指出，骨折患者若因強力撞擊致血胸，可放胸管引流，後續再以藥物保守治療，但林先生肋骨多處骨折且變形嚴重，呼吸時疼痛難耐，藥物止痛效果有限。

骨科部醫師楊鎮源表示，肋骨骨折時，稀鬆平常的動作如呼吸、伸展、躺臥、彎腰、翻身、咳嗽等，因牽扯胸廓會讓患者痛苦不堪。當出現連枷胸(連續3根肋骨斷裂2處以上)、多處肋骨斷裂(≧4根以上肋骨斷裂)合併明顯胸廓變形錯位，或疼痛指數超過忍受範圍致呼吸困難時，應尋求專業醫師積極治療。

林先生術中先以鋼釘固定鎖骨骨折、肩胛骨折採保守治療，最後兩位醫師共同合作下，進行胸腔內視鏡輔助、微型鋼板復位固定術，術前搭配3D胸廓重組影像的精準定位，盡可能縮小傷口，並將斷裂錯位最嚴重的5處肋骨復位後以微型鋼板固定，大幅改善疼痛。

楊鎮源表示，近期醫學研究顯示針對嚴重肋骨骨折進行手術可促進肺活量復原，縮短加護病房住院天數與呼吸器插管天數，也能有效降低肺炎或肺部感染機率。

人左右兩側各有12根肋骨，保護胸腔內的心臟和肺部等重要器官。肋骨骨折常見於胸腔外傷，民眾可能受外力撞擊，如：跌倒、車禍、墜落，都可能因為撞擊力道過大致肋骨斷裂。

(中時 )