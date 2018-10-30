不是觸霉頭！監理站領駕照兼拿器捐與安寧抉擇書

2018年10月30日 12:27 中時 陳志祥

「掌握人生的王牌，你有幾張」！這不是心靈導師的勵語，而是「預立安寧緩和醫療暨維生抉擇意願書」的廣告單標語，為了擴大簽署層面，這張廣告單將會進入各縣市監理站，提供拿到生平第1張駕照的年輕人給自己最好的「成人禮」。

衛福部與地方政府、醫療機構、台灣安寧照顧協會合作推動「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願」、並註記健保IC卡計畫已邁入第12年。截至今年9月為止，全國共有57萬6259位民眾簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」意願書並已註記於健保IC卡。

衛生福利部於今（30）日舉行表揚活動，頒發獎牌給40家醫療機構，包括三總、慈濟、林口長、奇美、高雄榮總、仁愛、恩主公等醫院，肯定這些醫院對於推動安寧緩和醫療的努力。

不過，衛福部醫事司司長石崇良指出，簽署的年齡層以40至60歲最多，2、30歲的年輕人最少，可能年輕人還沒有想到這方面的事，因此政府會透過校園演講、各式活動與各地監理站的合作，擴大年輕人簽署的數量。

其中監理站的推動最具爭議性、而且具有困難度，石崇良說，不少監理站害怕被民眾誤會「觸霉頭」，推動上頗有阻力，這是文化的迷思，目前只有少數市的監理站答應張貼宣導海報、放置預立書與器捐書。

台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩解釋，而3、40歲以前對生死不易接觸，40歲以後有了人生經驗，面臨朋友家人而開始思考如何選擇，較能正視生死，所以青壯年歷經過一些死亡經驗才會思考這種問題。

至於在全台監理站推行預立安寧醫療意願書與器捐書，蘇文浩表示，這涉及到需要專業人員在場解說問題，因為簽署是生死大事需要謹慎，必須專業人員協助，因此監理站還在試行階段，如果未來監理站想要的話，協會樂於推廣。

石崇良指出，觀念是可以改變的，其實是拿到生平第1張駕照的年輕人給自己最好的「成年禮」，簽署不代表會橫死街頭，反而在成年時為自己做了第1個重大決定，而且不會把這個最困難的決定留給家人。

(中時 )