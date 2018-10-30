宜蘭縣調整國中會考積分級距 教團批變革當兒戲

2018年10月30日 13:13 中時 林志成

宜蘭縣政府決議修改國中教育會考積分級距，不再分A、B、C等3級，而改採7級制，全國教師工會總聯合會及全家國家長團體聯盟今天批評，升學制度變革攸關學生權益，應求全面考量、謹慎審議，寧可慢也不可亂，但宜蘭縣政府把升學制度變革當兒戲，讓人不滿。

宜蘭縣政府日前決議修改國中教育會考積分級距，不再分A、B、C3級，改採A++、A＋、A、B＋＋、B＋、B及C等7級制，會考總積分從15分提高到17分，畢業資格積分從3分提高至6分，免試入學總積分從46分提升至51分，預計109學年實施。

對此，宜蘭縣家長協會、宜蘭縣家長會長協會、宜蘭縣教師會與宜蘭縣教師職業工會基於長期關心宜蘭縣教育議題的使命，聯合「全家盟」與「全教總」兩大全國性教育團體，共同發出聲明，質疑宜蘭縣政府將升學制度當兒戲。

聲明說，升學制度關乎本縣每位家長與學生之教育權益，即便是小小的微調，都會影響或改變某些學生升學結果。是故，有關升學制度的變革應務求謹慎處理，全面關照每位學生權益，不宜對學生失去信賴保護。

聲明指出，宜蘭縣政府提出的變革方案可能扼制學生學習權與教師專業自主，並與108課綱精神背道而馳。當少子女化的考驗逐漸向上延伸至高中職端，學生人數明顯滑落，若審慎評估本縣未來幾年國中畢業生人數及各高中職招生量之後，宜蘭縣真需要實施「三等第、七級分制」這樣的區辨工具嗎？

聲明說，明年12年國教新課綱實施上路，高中職與國中小都在翻新課程架構，升學制度變革理應與課綱實施同步更新，宜蘭縣政府卻執意連教育會考A級都要細分，會不會召喚回「僅以考試引導教學」之意識型態，扼制了教師專業自主權與學生學習權，反與108課綱強調的多元適性、終生學習等基本精神背道而馳？

對此，教育部國教署副組長張永傑回應，關於各就學區高中職升學超額比序，他們可以因地制宜，不過教育部仍將依照「高級中等學校多元入學招生辦法」對宜蘭縣政府提出的方案進行適法性審查，再決定是否同意實施。

(中時 )