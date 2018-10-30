原味惜食 烏來忠治部落成立惜食分享廚房

2018年10月30日 13:10 中時 葉書宏

新北市烏來忠治部落長輩開心享用惜食餐。（葉書宏攝）

無法到據點的長輩，由郭櫻花（右）等人送餐到家。（葉書宏攝）

烏來忠治部落成立惜食分享廚房。

新北惜食分享網29日與烏來區的有限責任新北市原住民溫馨照顧服務勞動合作社，共同成立忠治部落惜食分享廚房。10年前曾在春秋烏來度假酒店共事過的張騰峰和陳建樺兩位主廚，專程以義廚身份前來，以惜食蔬菜和肉品，聯手煮出四道佳餚，包含蒜泥白肉、紅燒白蘿蔔、鮮炒菠菜以及有原民風味的味噌湯，讓忠治部落的原住民長輩品嘗到大師級的廚藝美食。

溫馨合作社理事長郭美玉表示，忠治部落約有1,700人，以泰雅族原住民為主，另有少數漢人，合作社於94年成立，服務在地原住民長輩，因地處偏鄉，考量許多長輩外出不易，陸續成立社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，辦理共餐和送餐，在政府推動長照2.0之後，也做為C級長照巷弄站，每周一到週五安排課程，以動健康等健康促進延緩長輩失能失智，中午並一起共餐。

今年70多歲的林白秀琴，因中風需使用輪椅，但她仍堅持每天到據點來，郭美玉的姐姐郭櫻花，在參加市府動健康種子老師培訓後，回到部落帶這群年邁失能的長輩一起做自癒力動健康操，有長輩因中風無法伸展，郭家姊妹還幫忙按摩筋絡，協助伸展肢體。

春秋烏來度假酒店目前改組成馥蘭朵春秋烏來度假酒店，在10年前是烏來最知名的飯店，陳建樺表示，當時張騰峰是他的主管，他在春秋一年後離開，到中部發展，目前是新竹安捷國際酒店的中西餐主廚；張騰峰2年後也離開，歷經各大餐廳、會所西餐主廚，目前在台北內湖Fun親子餐廳擔任行政主廚，2人為響應新北市惜食分享網的政策，特別再聯手回到烏來擔任義廚。

大得利家畜肉食品加工廠、鬍鬚張餐飲公司以及新北市果菜公司，2年來持續提供絞肉、NG醜蔬果供惜食廚房使用，兩位主廚便利用這些惜食材料烹調，加上合作社既有的兩名廚工，不到2小時便煮出供70人份的餐食，長輩在共餐前，還以泰雅族原住民舞舞出歡迎和感謝。

新北市政府原民局長楊馨怡和社會局主任秘書吳淑芳等人到場一起與長輩共餐，楊馨怡表示，非常感謝社會局將資源引進偏區，讓部落每周都能收到惜食蔬果或肉品，不僅共餐，一部分還由志工送到因行動不便而無法到據點共餐的長輩家中。

吳淑芳表示，新北市惜食分享網從105年8月推動迄今已成立12處惜食分享廚房，以及80多個惜食共餐據點，透過惜食蔬果的提供，也媒合餐飲專業的義廚或學校來協助，截至目前已有21萬5336公斤的肉品與醜蔬果，經過義廚與志工的悉心料理，成為弱勢長輩或兒少桌上的佳餚，受益高達27萬5千多人次。

新北市會持續推動惜食分享的政策和理念，讓社會各界共同愛物惜物，珍惜糧食資源，也避免NG醜蔬果淪為廚餘，增加垃圾清運的負擔。

(中時 )