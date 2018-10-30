俄新電子戰武器 可讓北約飛彈變迴旋鏢打自己

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旺報

俄羅斯國防部宣布，俄將用最新型電子戰系統回應北約威脅。俄軍方並沒有披露這一電子戰系統的任何性能，裝備處於嚴格保密狀態。有俄羅斯專家稱，這一先進的電子戰系統能夠將美國「戰斧」巡弋飛彈變成迴旋鏢，讓其飛回北約國家打自己。

俄羅斯今日經濟網28日稱，俄羅斯在主要戰略方向上部署最新型「薩馬爾罕」電子戰系統，包括加里寧格勒州、濱海邊疆區、克拉斯諾達爾邊疆區和白俄羅斯境內等。

報導稱，俄在13個部隊部署16套各型「薩馬爾罕」電子戰系統。去年該系統已部署北方艦隊。但俄軍方並沒有披露這一電子戰系統的任何性能，裝備處於嚴格保密狀態。為此，有俄羅斯專家稱，這一先進的電子戰系統能夠將美國「戰斧」巡弋飛彈變成迴旋鏢，讓其飛回北約國家。

俄軍事政治新聞中心專家弗拉基米爾．奧爾洛夫表示，「薩馬爾罕」電子戰系統部署到加里寧格勒地區可以有效應對潛在軍事威脅，這一系統能夠讓北約國家所有雷達設備、通信和導航設備失效。

俄戰略與技術分析中心專家馬克西姆．舍波瓦連科表示，這是一種戰役／戰略性質的電子戰系統，主要用於壓制敵方指揮系統的指揮和通信設備，並不是用於干擾戰術級通信設備的。俄軍事工業委員會專家維克多．穆拉霍夫斯基稱，一旦受到強大電子壓制，無人機將無法正常工作，因為它們絕大多數都使用衛星導航系統的信號和來自指揮所與操作員的遠程控制，通信系統也是如此。

(旺報 )

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