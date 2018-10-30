遠東航空ATR新機11月3日首航台北-金門

2018年10月30日 13:00 工商 張佩芬

貴賓與空服員大合照。圖：遠航提供

遠航總經理李承仲(左六)與租機公司NAC代表William Rossi(右六)合影。圖：張佩芬

記者會現場。圖：遠航提供

左起曾金池與William Rossi登機前合影。圖：張佩芬

遠東航空為提供國內線旅客更便捷舒適的服務，去年引進ATR72-600新機於 「台中」、「高雄」兩地投入國內線之營運，今年10月底再引進同型機，自11月3日起首航台北-金門航線，投入「台北」出發之國內線營運。

今(30)日遠東航空於維修棚廠舉行記者會展示新機，現場除主管機關民航局林國顯局長、台北航空站陳周駿副主任、租機公司NAC代表William Rossi外，台灣金門同鄉會李台山總會長、台北市金門同鄉會楊紫玫理事長、新北市金門同鄉會陳復寶理事長、中華金門同鄉會黃獻平理事長及旅行社代表等亦到場蒞臨指導，遠航ATR機師及空服員也一同列席，共同見證遠東航空為提供更舒適便捷交通服務所做的努力。

遠航去年(2017年)7月成立ATR72-600新機隊，並陸續引進2架ATR，今年則於10月29日引進第三架同型新機，將於11月3日立即投入台北-金門航線之營運，每日航班數由原來的5至6班增加到7至8班，航次變得更加密集，大大提高旅客便利性。另外第四架新機則將於12月引進並投入台北-澎湖航線營運。

民航局局長林國顯表示，遠航在維修、機務、航務、客艙服務等都非常的扎實，飛行安全一路走來堅持到底，民航局要求航空公司飛安不能打折，遠航的飛安程度已和其他航空公司一樣，甚至更好。

台灣金門同鄉會總會長李台山也表示，遠東航空公司就是金

門人的航空公司，一定會全力支持。

遠航營運長曾金池表示，今天非常特別感謝主管機關的協助，機隊汰舊換新將持續進行，目前與NAC專業租機公司簽約，今年10月至明年1月共預計引進4架ATR72-600新機，加上原有的2架，明年春節前共有6架、可望增加離島航線班次的密度，提供更便利之離島交通服務。遠東航空目標建立9至11架的ATR機隊規模，另外同時規劃將在2019年引進波音737MAX8，逐步取代目前的MD82/83。

為慶祝遠航ATR新機首航，於11月3日當日搭乘台北-金門航線ATR新機執飛之4個來回航班旅客每人可獲得遠航撲克牌1個，相關航班及購票訊息請參閱遠東航空官網www.fat.com.tw

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