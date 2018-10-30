雲林》西螺廣福宮槓上公所 鎮長鄭玲惠：造孽的都是人

2018年10月30日 12:56 中時 周麗蘭

針對18日西螺廣福宮在西螺鎮上、西螺公所大門張貼西螺鎮上及公所張貼「老大媽建設經費妳也敢挪用」等文宣，鎮長鄭玲惠30日召開記者會出示「西螺百年廣福宮周邊環境營造計畫」工程協調會等資料，抨擊散播謠言者「神明很興，造孽的都是人，媽祖會生氣」。

鄭玲惠表示，廣福宮是鎮內信仰中心之一，百年的寺廟更是吸引全台各地的信眾，改善寺廟周遭的環境計畫對鎮內一大好的建設，可以帶給鎮民更多的好感，不可能阻擋工程，這根本就是選舉不實抹黑，利用神明選舉是最要不得的行為。

鄭玲惠提出函送公文、會議記錄及工程進度報告表佐證，公所絕無阻擋及挪用建設經費。

她表示，「西螺百年廣福宮周邊環境營造計畫」原定10月16日開工，因廟方希望變更設計多增40盞有「廣福宮」字樣的路燈，評審委員有意見，但她認為在不違法下，地方建設要盡量滿足，但18日廟方就出來張貼不實文宣。

鄭玲惠說，六月間廣福宮拜託公所送件爭取該計畫，她從善如流，最後是廟方要變更設計，她有做錯嗎？真是好心被雷親，神明不是傀儡，不要拿神威煽動信徒，意圖使她被誤會。

廣福宮總幹事林煜喆表示，17日公所舉行施工說明會，看到公所發包案與設計有重大差異，因此廣福宮以法人記名方式對鎮公所提出抗議，18日到29日廟方透過甚多管道與鎮公所協商，但公所29日明確拒絕，廟方已申請11月3日在西螺街上抗議遊行。

林煜喆說，廣福宮只是想要回辛苦申請的建設經費，絕沒有任何政治立場，也不會特意支持某人或抹黑某人。

(中時 )