高雄》英籍富商參加反併吞遊行挺其邁 被陳支持者打斷牙

2018年10月30日 13:03 中時 周毓翔

萬東平出示診斷紀錄，他被打斷一顆牙。（萬東平提供）

民進黨在10月20日舉行反併吞遊行替民進黨高雄市長參選人陳其邁造勢，華裔英國籍富商萬東平好奇台灣選舉文化，參加遊行活動想與陳其邁合照，沒想到只不過在另一名高雄市長參選人璩美鳳鬧場時，多說了一句「不要再打了」，就被其他支持者包圍還打斷1顆牙。他控訴處理他案件的派出所副所長劈頭就懷疑他是國民黨跟璩美鳳派來的。

萬東平是華裔英國人，因為官司的緣故暫時被困在台灣，沒有身分證健保卡甚至沒有收入，媒體曾報導他為此淪落到在公園住宿，近期受到熱心民眾援助才比較好過生活。他說，他對台灣選舉文化相當好奇，英國沒有這樣的造勢，他從網路、文宣上得知陳其邁要拍照，他對陳其邁與陳致中特別有興趣，想去參加活動，並與陳其邁拍照。

萬東平描述當天狀況，他一開始參加遊行就想找陳其邁拍照，但工作人員解釋當天人數較多，怕搶拍照造成混亂，婉拒他要求。但他也因此可以站在陳其邁附近陪他一起遊行。後來璩美鳳出現，攔路陳情，結果被陳其邁支持者攻擊並架開。

萬東平說，他根本不認識璩美鳳，他只是覺得不能一群人打一個女生，他先向附近的陳其邁說「快叫他們停下來！」陳其邁看了一下他，然後掉頭過去，萬東平想說上前制止，怕支持者把璩美鳳打死，結果被當成璩美鳳的人，被打到地上，他去驗傷後，醫生判定顏面多處挫傷、擦傷，胸部、背部及左膝挫傷，右上門牙缺損一顆，他也說當下有耳鳴。

萬東平還說，自己還在慌亂中抓下一人的衣袖，後來被打暈在地上，醒來時警察詢問是否要報案，後來才靠著衣袖循線逮到一名陳姓男子。不過萬東平也說，在派出所時，被副所長劈頭就問是不是國民黨派來的？他說自己才不是什麼國民黨還民進黨，副所長追問「是不是璩美鳳派來的？」萬東平反問「璩美鳳是誰？」

萬東平指出，自己是天安門事件後移居海外的華僑，後來只有幾度回台參觀以及看女兒，根本不認識什麼璩美鳳，他不僅不是高雄人，甚至也沒有中華民國籍，選舉結果是怎樣他根本不在乎，他只是想看看台灣的選舉，想跟陳其邁合照，回去可以跟英國的朋友炫耀，沒想到卻遇上這樣的事。

(中時 )