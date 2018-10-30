強勢水草排擠原生種 草魚扮演清道夫

2018年10月30日 14:16 中時 游昇俯

台灣萍蓬草。（林試所提供）

桃園石龍尾。（林試所提供）

水王孫。（林試所提供）

位於宜蘭縣山區的福山植物園，其「水生植物池」四年前發現強勢水草擴張，已威脅到瀕危的台灣萍蓬草及在原生地已經滅絕的桃園石龍尾生存，農委會林業試驗所因此從二年前開始，以施放草魚取食水草的方式，有效將水草數量降至原先的一成左右，達成「魚草共生」的生態平衡。

福山植物園位於宜蘭縣海拔五百公尺以上的山區，擁有中、低海拔植物豐富的生態，除供學術研究、環境教育、資源保育外，亦是國人相當喜愛的休閒遊憩場所。其水生植物池最初為林間濕地，後經整地規劃為水生植物展示區，並以「區外保育」的概念引進台灣瀕危植物栽種，同時也提供食蟹獴（又名棕簑貓）、山羌、長鬃山羊等野生動物飲水及休憩所需。

但園方四年前發現發現池中水蘊草、水王孫、苦草等水生植物族群日益擴大，已干擾到台灣萍蓬草及桃園石龍尾的生存，同時亦影響馬口魚、苦花等溪流魚類的活動空間，因此嘗試施放草魚取食，以控制強勢水草蔓延，達到物種發展平衡。

林試所所長張彬表示，園區於105年11月放養450尾約成人手掌大小的草魚，在兩年內成功將水草數量降至原先的一成左右，並且為了避免過多草魚覓食保育類的原生植物，園方也以人工捕捉方式降低魚群數量，控制在100尾左右，目前草魚已長至原先的三倍長。

張彬表示，放養草魚節省管理者清除水草的經費及時間，也能避免因人工除草對野生動植物造成干擾，且林試所監測水生植物池水質，施放草魚對水質影響也不大，無優養化之虞。但他也說，監測發現水中懸浮固體有變高，推測是魚群游移擾動增加，造成池底泥沙翻揚所致，這是未來施放草魚時所需考慮的地方。

(中時 )