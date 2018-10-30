新北》蘇貞昌：最會謾罵是國民黨 侯辦：民意指蘇陣營最會謾罵

2018年10月30日 13:12 中時 葉德正

民進黨新北市長候選人今受訪時指出最會謾罵的是國民黨，國民黨新北市長候選人侯友宜競總發言人賴冠群表示，老縣長自稱替台灣民主奉獻，當過行政院長、民主進步黨主席，也選過副總統，但4個月前對侯友宜的八大抹黑、促轉會成東廠都是民進黨發動，民意既已明確表態，認為抹黑謾罵的是蘇老縣長陣營，蘇老縣長該做的是反省，而不是與民意對嗆「騙騙騙、辯辯辯」。

賴冠群說，這一次選舉，徹底讓民進黨種種謊言破功，民進黨結合黨、政、民代等各種資源，抹黑侯友宜，創造出八大抹黑，最終通通被證實是謊言，到了九月促轉會竟被爆料當東廠，含沙射影攻擊侯友宜，國家機器赤裸裸充當民進黨打手。

賴冠群說，現在民調出來了，人民眼睛是雪亮的，29.7％市民認為抹黑謾罵的是蘇老縣長陣營，僅5％市民認為謾罵的是侯友宜，數據相差近六倍。新北市民明確宣示，反對這種負面選舉手段，老縣長卻不肯認錯，調整選舉方式，反倒與選民對嗆。蔡總統要民進黨同志「謙卑謙卑再謙卑」，老縣長的謙卑在哪裡？

賴冠群指出，過去半年，蘇老縣長與他的發言人幾乎無日不罵，幾乎每天都會創造名詞，人身攻擊侯友宜。選舉剩20多日，侯辦望老縣長規矩選舉，勿繼續用謾罵之語，傷害台灣民主。對於所有抹黑口水，侯友宜也不會理會，會堅定以自己的步伐，拿出正向的力量、正氣的力量，全力的打贏這一場選戰。

(中時 )