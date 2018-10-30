台中》新秀大車拚！中市西屯區市議員候選人拚勁、創意十足

2018年10月30日 12:57 中時 盧金足

台中市西屯區市議員候選人林祈烽在競選總部前舉辦陽光廣場親子藝文季，吸引很多親子。（盧金足攝）

台中市西屯區候選人簡嘉佑表示，「就算用跑的也要跟緊垃圾車，不放過每一雙手，不錯過每個可以發放文宣的機會」。（盧金足攝）

台中市西屯區市議員候選人、歐巴桑聯盟童葦翎，騎腳踏車到菜市場、公園、社區拉票，宣揚小民參政理念。（盧金足攝）

台中市第六選區下屆市議員選舉，八名選將搶五席，老幹新枝大車拚，其中，首次投入西屯區選戰的新人拚勁十足，市議員候選人黃淑芬30日大清早就站在街頭拜票，向勤奮的上班族揮手；市議員候選人、陽光城市基金會執行長林祈烽在競選總部前舉辦陽光廣場親子藝文季，吸引很多親子，市議員候選人簡嘉佑天天與志工團站上街頭，走進社區發文宣，市議員候選人、歐巴桑聯盟童葦翎與全台歐巴桑選將在台中大集合拍MV，強調要證明不打金權政治的選戰。

黃淑芬在台中縣市合併升格前，曾擔任原台中市議員，擁有豐富選戰經驗，展現大將之風，一早就站在街頭拜票，也寫下感性文字「淑芬一直在這裡！」向市民提出柔性訴求「讓這個城市裡，居住的每一個人不只是小確幸，我們要留給下一代最好的生活環境，11月24日有您的選票支持，讓黃淑芬與您攜手努力」。

林祈烽開拓親子票源，將競選總部廣部變成兒童樂園，為小朋友量身設計的活動，現場還有可愛的花博吉祥物石虎牆供人拍照，遊戲區旁的帳篷區備雅座與茶水，讓爸媽除了帶孩子來玩耍以外，也能適時放鬆。

選戰激烈，主打溫馨親子牌獲迴響，林祈烽強調，為孩子打造「安全、好玩的街道」，讓未來的公民能健康、快樂成長，是大人的責任，更是世代正義的實踐，他自己剛喜獲麟兒

，與家長選民分享育兒理念，也交流對下一代未來、親子政策的看法。

全台歐巴桑來台中了！童葦翎以小民參政，打一場沒有資源的選戰，選舉日越來越接近，全台歐巴桑聯盟選將齊聚台中市，宣傳她們的理念，童葦翎自己騎著腳踏車，與孩子到菜市場、公園、社區拉票，也給孩子一場民主洗禮。

時代力量簡嘉佑天天與志工團站上街頭，走進社區，他說，「就算用跑的也要跟緊垃圾車，不放過每一雙手，不錯過每個可以發放文宣的機會」，在街頭拉票看到很多人為他加油，這場選戰愈來愈有信心。

(中時 )