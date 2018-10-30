不想讓自己看起來更暗沉 5種地雷食物少碰

2018年10月30日 13:09 中時電子報 張哲瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

大部分的人都知道美白食物，不過，暗沉食物你聽過嗎？它們每一樣都有益健康，但卻有可能讓肌膚顏色變得較深。

不少愛美的女性防曬乳擦一層不夠，還要再加上防曬粉底、粉餅，戴上帽子，才要出門。如果騎機車，再套上一層遮臉、遮頸的面罩，只露出雙眼看路，美白防禦工事才算完成。台灣女性對美白的重視由此可見。

只是，擦的、穿的，都顧到了，你知道吃進去的食物，也會影響皮膚的美白效果？美國食物營養資訊網Eat This, Not That!（簡稱Eat This）最近刊登了一篇文章，介紹該怎麼吃才能擁有古銅色的肌膚，基本上，就是多攝取含有類胡蘿蔔素（carotenoids ）的蔬果。因為類胡蘿蔔素的色素會沉澱在皮膚，使肌膚色調變暗，有曬過太陽的感覺。

不過，如果你的需求不在古銅色的小麥肌，那麼，以下這些食物適量攝取就好。

1.地瓜

地瓜是營養價值極高的食物，含有豐富的維生素B6與鉀，可以維持心臟的健康。不過，Eat This網站同時將它列為第一名的助曬食物。網站指出，地瓜的類胡蘿蔔素含量居各種蔬菜之冠，贏過整根紅通通的胡蘿蔔。網站並稱地瓜是最佳的天然助曬劑。但如果想要美白的話，可能還是不要吃太多才好。

2.胡蘿蔔

第二名才是胡蘿蔔。Eat This指出，多量的類胡蘿蔔素會使你的皮膚「發出完美的、像是被陽光親吻過的光彩」。不過，由於胡蘿蔔是維生素A含量豐富的食物，倒是可以修補被曬傷的皮膚。一條中等大小的胡蘿蔔就能提供200％的每日所需建議量。因此，可以依個人的皮膚需要，如美白、仿曬，或修補，決定要吃多少胡蘿蔔。

3.哈密瓜

跟多數人熟知的西瓜一樣，哈密瓜是含水量多的水果，如果不喜歡一直喝白開水，吃哈密瓜同樣能補充水分。哈密瓜裡的橘色果肉來自於類胡蘿蔔素，吃多了，皮膚也可能染上一抹橘色或古銅顏色。

和番薯、哈密瓜一樣，切開來是橘色果肉、富含類胡蘿蔔素的還有南瓜與芒果。

4.菠菜

翠綠的菠菜竟也榜上有名，這種蔬菜含維生素K，可以預防靜脈曲張，對骨骼的健康也有益處，想要骨骼強健、血管強韌，多吃菠菜會有幫助。不過，你猜對了，菠菜也含有類胡蘿蔔素，想擁有古銅色皮膚就多吃，想白皙一點，適量攝取就好。

5.番茄

番茄裡最為人所熟知的營養素茄紅素（lycopene），就屬類胡蘿蔔素的一種。據Eat This指出，茄紅素的好處有一長串，包括預防心血管疾病、癌症、白內障，與氣喘。在某些情況下甚至被用來治療人類乳突病毒（HPV）的感染。但是，如果番茄吃太多，內含的類胡蘿蔔素也容易使你的皮膚變得棕黃。

資料來源：Eat This, Not That!

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(中時電子報)