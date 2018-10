不想讓自己看起來更暗沉 5種地雷食物少碰

2018年10月30日 13:09 中時電子報 張哲瑋 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

大部分的人都知道美白食物,不過,暗沉食物你聽過嗎?它們每一樣都有益健康,但卻有可能讓肌膚顏色變得較深。

不少愛美的女性防曬乳擦一層不夠,還要再加上防曬粉底、粉餅,戴上帽子,才要出門。如果騎機車,再套上一層遮臉、遮頸的面罩,只露出雙眼看路,美白防禦工事才算完成。台灣女性對美白的重視由此可見。

只是,擦的、穿的,都顧到了,你知道吃進去的食物,也會影響皮膚的美白效果?美國食物營養資訊網Eat This, Not That!(簡稱Eat This)最近刊登了一篇文章,介紹該怎麼吃才能擁有古銅色的肌膚,基本上,就是多攝取含有類胡蘿蔔素(carotenoids )的蔬果。因為類胡蘿蔔素的色素會沉澱在皮膚,使肌膚色調變暗,有曬過太陽的感覺。

不過,如果你的需求不在古銅色的小麥肌,那麼,以下這些食物適量攝取就好。

1.地瓜

地瓜是營養價值極高的食物,含有豐富的維生素B6與鉀,可以維持心臟的健康。不過,Eat This網站同時將它列為第一名的助曬食物。網站指出,地瓜的類胡蘿蔔素含量居各種蔬菜之冠,贏過整根紅通通的胡蘿蔔。網站並稱地瓜是最佳的天然助曬劑。但如果想要美白的話,可能還是不要吃太多才好。

2.胡蘿蔔

第二名才是胡蘿蔔。Eat This指出,多量的類胡蘿蔔素會使你的皮膚「發出完美的、像是被陽光親吻過的光彩」。不過,由於胡蘿蔔是維生素A含量豐富的食物,倒是可以修補被曬傷的皮膚。一條中等大小的胡蘿蔔就能提供200%的每日所需建議量。因此,可以依個人的皮膚需要,如美白、仿曬,或修補,決定要吃多少胡蘿蔔。

3.哈密瓜

跟多數人熟知的西瓜一樣,哈密瓜是含水量多的水果,如果不喜歡一直喝白開水,吃哈密瓜同樣能補充水分。哈密瓜裡的橘色果肉來自於類胡蘿蔔素,吃多了,皮膚也可能染上一抹橘色或古銅顏色。

和番薯、哈密瓜一樣,切開來是橘色果肉、富含類胡蘿蔔素的還有南瓜與芒果。

4.菠菜

翠綠的菠菜竟也榜上有名,這種蔬菜含維生素K,可以預防靜脈曲張,對骨骼的健康也有益處,想要骨骼強健、血管強韌,多吃菠菜會有幫助。不過,你猜對了,菠菜也含有類胡蘿蔔素,想擁有古銅色皮膚就多吃,想白皙一點,適量攝取就好。

5.番茄

番茄裡最為人所熟知的營養素茄紅素(lycopene),就屬類胡蘿蔔素的一種。據Eat This指出,茄紅素的好處有一長串,包括預防心血管疾病、癌症、白內障,與氣喘。在某些情況下甚至被用來治療人類乳突病毒(HPV)的感染。但是,如果番茄吃太多,內含的類胡蘿蔔素也容易使你的皮膚變得棕黃。

