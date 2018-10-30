恐怖謀殺！球星慘遭斷根 幾乎斷頭

2018年10月30日 13:00 中時電子報 吳映璠

巴西治安堪憂，現又傳出足球員成鎖定目標，遭殘忍殺害。巴西甲級足球聯賽球星費達斯（Daniel Correa Freitas）27日被人發現倒臥南部城市聖若澤杜斯皮尼艾斯（Sao Jose dos Pinhais）的樹叢中，發現時遺體極不完整，小弟弟被砍斷，頭顱幾乎與身體分離。

英國「太陽報」（The Sun）引述自當地媒體「Band B」，巴甲球會聖保羅中場球員費達斯27日晚被發現倒臥在樹叢中，報導引述自當地官員，「從遺體的外觀看來，兇嫌相當殘忍。這名男子幾乎斷頭，脖子上有兩道非常深的傷痕，陰莖傷得非常重。」另據美國新聞網站The Inquisitr報導，費達斯身上有多處尖刀刺穿的傷痕，陰莖完全被切掉。

警方根據屍體的狀況，研判兇手是在盛怒之下動手，並將費達斯凌虐致死。警方還指出，費達斯很可能是在30公尺外的街道上遇害，隨後屍體被拖行至此。

報導指出，費達斯陳屍地區是一處荒廢區域，在當地是惡名昭彰的棄屍地點。

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

費達斯所屬隊伍聖保羅已在29日發布推文證實他的死訊，推文上寫道：「球隊為中場球員費達斯的離世感到相當惋惜，並對他的家人致上最深的哀悼之意。」

現年24歲的費達斯自2015年加入聖保羅，不過過去兩年分別借調到乙級聯賽球隊庫里奇巴、龐特普雷塔以及聖賓圖。

(中時電子報)