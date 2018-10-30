韓朝各為摔跤申遺 已初步通過

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旺報

聯合國教科文組織非物質文化遺產委員會下屬的評估機構，10月29日對於南韓文化財廳申請列入非物質文化遺產名錄的「大韓民國摔跤（傳統摔跤）」，及北韓提出的「朝鮮民主主義人民共和國摔跤（韓式摔跤）」都給出了「建議收錄」的意見。摔跤被列為聯合國科教文組織人類非物質文化遺產的可能性大大增加。

11月26日至12月1日在模里西斯路易港召開的第13屆非物質文化遺產政府間委員會上，將對列入非物質文化遺產的名單作出最終決定。

評估機構本次審核了大約40份非遺申請書，對其中29份給出了「建議收錄」的意見，對9份申請書給出了要求「補充資訊」的意見，另外2份給出了「不允許收錄」的意見。

評估機構針對「南韓的摔跤文化」介紹稱，南韓國內所有地區的韓國人都認為這是韓國傳統文化的一部分，重要的節日總是會有摔跤比賽，與韓國人的文化認同密不可分。對於北韓的摔跤文化，評估機構強調，這是北韓社會根深柢固的一種文化遺產，有助於促進社會和諧，強化社會凝聚力。

如果摔跤申遺成功，將成為南韓的第20個人類非物質文化遺產。從2001年開始，以宗廟祭禮及宗廟祭禮樂為開端，江陵端午祭、江江水月來舞曲、阿里郎、泡菜文化、濟州海女文化等先後被登記為人類非物質文化遺產。

(旺報 )

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