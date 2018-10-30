第一任的悲哀 梅根和前老公簽懷孕合約

2018年10月30日 13:02 中時電子報 楊幼蘭

梅根與前夫

37歲的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人梅根5月19日嫁入英國王室後，孕事一直廣受關注。不過，就在她與哈利王子10月15日展開婚後首次重要的外訪行程，抵達第一站澳洲後不久，王室便宣布了她懷孕的好消息，而預產期將在明年春天。

梅根在嫁給哈利王子前，曾與好萊塢監製伊格森（Trevor Engelson）有過一段婚姻，可是在這段從2011到2013年的婚姻中，兩人始終沒有小孩。

據《每日郵報》（DailyMail）29日報導，一名密友透露，由於梅根第一次結婚時，還在為演藝事業衝刺，很擔心影響身材，毀了事業，因此要求伊格森簽「懷孕合約」，其中載明，要是她懷孕生產，他必須付錢找私人健身教練和營養獅，以幫她恢復身材。

此外，梅根還列出照護小孩的細節，以確保伊格森心甘情願花錢雇保姆。不過，這份由梅根親擬的合約並未由律師見證。

事實上，懷孕合約在美國愈來愈普遍，尤其是在梅根的家鄉洛杉磯。可是這類合約上寫的，往往是小孩出生後父母各自的責任，像是如何分擔家務等。可是據消息人士說，梅根的合約重心放在維持身材上。

曾是梅根密友的消息人士說，公爵夫人很在意家裡的肥胖遺傳，只要體重一增加就擔心不已。由於梅根十分重視形象，對合約很認真，而伊格森信奉「幸福老婆，快樂人生」（happy wife, happy life）的哲學，當然就聽老婆的話，乖乖的簽字。不過後來梅根事業起飛，還等不到懷孕生子，兩人就結束婚姻，各奔東西了。

(中時電子報)